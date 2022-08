Carlos Ballarta se posicionó ante las denuncias de un restaurante de lujo de Polanco: “La banda niega tanto el racismo”

Carlos Ballarta se posicionó ante las denuncias de un Sonora Grill Foto: Instagram/@ballartavaleverga

Durante la primera semana de agosto diversos usuarios en redes sociales convirtieron a una popular y lujosa cadena de restaurantes en tema de conversación, específicamente a su local ubicado en la zona de Polanco en la alcaldía Miguel Hidalgo, al acusarlos de actos de discriminación al hacer distinciones por el color de la piel entre sus comensales.

Bajo este contexto miles de internautas se posicionaron en contra del restaurante Sonora Grill de la sucursal de Masaryk en la colonia Polanco. Esta tendencia desató una serie de burlas, acusaciones y más denuncias en contra de las malas prácticas del lujoso restorán.

Rápidamente las múltiples denuncias de discriminación llegaron hasta el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), el cual por medio de una proclama confirmó que iniciara un proceso de investigación de los locales pertenecientes al grupo Sonora Grill.

⚠️Respecto a las denuncias de actos de racismo cometidos por un restaurante en la alcaldía Miguel Hidalgo, este Consejo informa: pic.twitter.com/BsfIibsXMb — COPRED CDMX (@COPRED_CDMX) August 2, 2022

Esto no fue lo único que causó revuelo del caso, pues diversos colectivos y famosos que se han distinguido por su incisiva lucha en contra del racismo se posicionaron en contra de la cadena de restaurantes conocida como Sonora Grill y su sucursal ubicada en la Ciudad de México.

Tal fue el caso del polémico y conocido comediante mexicano Carlos Ballarta quien es miembro de la asociación Poder Prieto, la cual es un movimiento antirracista de la industria del entretenimiento de la que también son parte el antagonista de la secuela de Black Panther, Tenoch Huerta y la histrionisa, Maya Zapata.

Por medio de su cuenta de Twitter el cómico originario de la Ciudad de México colgó dos publicaciones donde criticó el posicionamiento de la empresa restaurantera a las “pigmento zonas” donde señaló que en México se niega tanto al racismo que no hay equipos de control de daños especializados en el tema.

La banda niega tanto el racismo en nuestro país que ni hay equipos de control de daños especializados en el tema. Y a Sonora Grill le vale verga.



SALUDOS DESDE ZONA GANDI, ZONA GANDI RIFA https://t.co/wVZisrw4oF — Carlos balllarta (@ballartaexiste) August 2, 2022

“La banda niega tanto el racismo en nuestro país que ni hay equipos de control de daños especializados en el tema. Y a Sonora Grill le vale verga. SALUDOS DESDE ZONA GANDI, ZONA GANDI RIFA”, redactó en su primera publicación la cual reunió poco más de 2 mil reacciones.

En una segunda publicación y compartiendo de igual forma el comunicado de Sonora Grill sobre las denuncias de actos discriminatorios y racistas, expresó que a la cadena restaurantera no le importa realmente no cometer estos actos de discriminación y lo comparó con su participación en la producción de Amazon, LOL: Last One Laughing.

Como era de esperarse, usuarios más conservadores se lanzaron en contra del cómico de 31 años, aunque otro sector en contra de la discriminación respaldó a Carlos Ballarta dentro de sus dos publicaciones dirigidas al Sonora Grill de Masaryk.

Carlos Ballarta se posicionó en contra de restaurante de lujo en Polanco: Foto: Twitter/@ballartaexiste

“¿Quién le redacta sus comunicados?”. “Te quiero mucho Carlos Ballarta”. “Solo les faltó decir que no son racistas, porque ‘hasta tienen empleados morenos’”. “En México te discriminan hasta porque vienes de la otra cuadra”. “Parece un comunicado sacado de The Boys”, son algunas reacciones al comunicado emitido por la empresa restaurantera.

Cabe destacar que otra de las actrices que se lanzó en contra del Sonora Grill y es parte del colectivo “Poder Prieto” fue Maya Zapata, quien compartió la denuncia directa de la cuenta Terror en los restaurantes MX, donde se confirmaron la denuncias de discriminación hacia los comensales por su color de piel.

“Confirmación de segregación racial, discriminación a la clase trabajadora, adeudos a proveedores, explotación laboral y mucho terror en un testimonio que más tarde estaremos publicando acerca de @SonoraGGroup”, replicó en su Twitter la actriz que dio vida a Francisca en Casi Divas (2008).

SEGUIR LEYENDO: