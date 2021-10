Quién es Carlos Ballarta, el comediante que se lanzó contra Chespirito

Carlos Ballarta es un reconocido comediante (Foto: Instagram)

Carlos Ballarta causó revuelo por criticar a Chespirito luego de dar a conocer su opinión en el programa Versión extendida con Tenoch Huerta.

Carlos tiene 31 años de edad y es un comediante originario de la Ciudad de México, incursionó en el mundo del stand up por pura casualidad ya que no pudo estudiar comunicación y así inició en el doblaje de películas.

En ese camino conoció al standupero Paco Maya quien lo ayudó a entrar al mundo de los shows de comedia donde encontró su verdadera pasión.

Ballarta es conocido por su larga cabellera, las gafas oscuras que usa para evitar la pena que siente cuando se presenta ante el público. Además logró consolidarse ante los espectadores juveniles y se describe en su cuenta de Facebook como: “El único que tiene tres chistes sobre elotes”.

El comediante es conocido por sus icónicos lentes y su larga cabellera (Foto: Instagram)

Empezó a hacer reír a las personas en 2012 y desde entonces tuvo varias participaciones en Comedy Central y tres especiales de una hora en Netflix entre ellos Furia ñera y Dios está muerto.

Su fama comenzó por su participación en el programa Es de noche… y ya llegué de René Franco, con un sketch en vivo orientado en una rutina escrita por él mismo. También se presentó en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ballarta también es conocido por salir en diferentes películas como actor o incluso por formar parte de la producción. Algunos de sus doblajes en televisión y en cine fueron: “Alaska, Hombres Primitivos”, “Gotham-Lucius Fox”, “Attack on Titan: El rugido del despertar”, “Lupin III”, entre otros. Actualmente se dedica a opinar y tratar temas de la agenda pública en su podcast Status Qlo y en La-Lista.

Carlos llamó la atención de los usuarios en internet debido a la ya mencionada crítica que le hizo a Roberto Gomez Bolaños y el papel que tuvo durante diversas dictaduras que se hicieron hace varios años en Latinoamérica.

El famoso causó polémica por dar su opinión sobre Chespirito (Fotos: @ballartavaleverga / Archivo)

El standupero reveló que desde su perspectiva la reflexión no es una de las tareas fundamentales que debe cumplir la comedia, aunque en muchas ocasiones suele pasar así.

De igual forma confesó que él no permite que su hijo vea ese tipo de contenido porque no le parece correcto: “Yo al menos en mi casa no dejo que mi hijo vea esos programas, la neta”.

El comediante externó que no le gusta “clavarse” tanto con temas polémicos, pero pensó que era necesario hablar sobre una de las figuras de la televisión mexicana más famosas a nivel mundial. De esta manera, Ballarta dijo que su opinión también estaba fundamentada en las acciones que hizo en 1997 cuando viajó a Chile.

“Por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en el Estadio Nacional donde habían torturado estudiantes; por el hecho de que lo recibió Pinochet con honores de estado y por ser un éxito durante todas las dictaduras”, declaró el famoso.

Fotos: @LaTeleTuya / @chavodel8tv / @chdenovo

Esto y más desató diferentes críticas en redes sociales, algunos a favor de lo que dijo el comediante, los comentarios que destacan son: “Tiene razón, Chespirito fue un instrumento de la dictadura chilena y argentina, además era un promotor antiderechos”, “Todos estamos de acuerdo con Carlos Ballarta, ¿cierto?”, “Aunque la mucha gente se enojó pero Ballarta dijo toda la verdad”.

Mientras que otros se mostraron en contra de Carlos y expresaron la inconformidad que les causó al hablar mal de el actor que todavía mantiene un legado.

