Cuánto costaron las lujosas vacaciones de los hijos de Kimberly Loaiza en el crucero de Disney

Kimberly Loaiza y su familia en viaje de crucero de Disney por la Bahamas (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

Una de las youtubers más famosas de México, Kimberly Loaiza, realizó un viaje familiar en el crucero de Disney para festejar el cumpleaños de su primera hija, Kima, que cumplió 3 años el pasado 12 de julio.

Desde meses atrás, Kimberly y su esposo Juan de Dios Pantoja, habían planeado unas vacaciones en el crucero, sin embargo, su segundo hijo, llamado Juan, salió positivo a una prueba de Covid-19 y tuvieron que posponerlo durante cinco meses.

Hijos de Kimberly Loaiza en el crucero de Disney (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

Finalmente, pudieron viajar para festejar a su pequeña hija, aunque el crucero no debió salir nada barato, pues según una página de turismo y tours, llamada Viaja Bonito se menciona que el Disney Cruise Line se paga en dólares.

Por tres noches en el crucero que va por las Bahamas tiene un precio de mil 257 dólares a 25 mil 906 dólares por dos personas. Ahora bien, en el caso de la familia youtuber, que está conformada por cuatro personas, el viaje debió salir en el doble de ese precio.

InstagramStories de Kimberly Loaiza en el crucero de Disney (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

Y sin olvidar al equipo que llevan con ellos, como su niñera y camarográfos. Sin embargo, si solo se cuenta a Juan, Kimberly, Kima y Juanito, las vacaciones tienen un costo aproximado de un millón de pesos.

Kimberly y Juan de Dios estuvieron disfrutando junto con sus hijos, pues se les veía muy contentos a través de su cuenta de Instagram, en donde compartieron algunos momentos como un show y otras atracciones de Disney.

Kimberly Loaiza en crucero de Disney (Foto: Instagram @kimberly.loaiza)

El crucero que los youtubers tomaron fue el de las Bahamas, por lo tanto este recorrió puertos tropicales como Nassau, Key West, Castaway y el Cayo náufrago, donde la familia pudo disfrutar de un clima cálido y lindas playas.

Asimismo, ambos influencers felicitaron a su primogenita a través de una publicación de Instagram.

“Hace unos días fue el cumpleaños de mi reina y no había subido nada porque no tuve tiempo de agarrar el celular, solo disfruté con ella su gran día y nos divertimos mucho, pero no podía quedarme sin publicar algo de Kima. Esta niña tan linda me ha enseñado el amor verdadero, desde que llegó a mi vida sé lo que es amar incondicionalmente, ella sin mover un dedo, sin hablar, incluso sin conocerla físicamente, desde mi vientre, desde el día que supe que estaba embarazada la amé con todo mi corazón”, escribió Kimberly para su pequeña.

la youtuber Kimberly loaiza y su familia en crucero de Disney (Foto: Instagram @juandediospantoja)

Por su parte, Juan de Dios Pantoja también externó sus felicitaciones en sus redes y dijo: “Hace 3 años llegó a mi vida la niña que cambió por completo todo mi interior. Gracias a esta niña aprendí a amar a un nivel que no conocía. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, gracias por existir hija mía, ser tu papá es lo mejor que me ha pasado. Te amaré hasta el último día de via, cuidaré tu corazón y lucharé siempre por tu felicidad. Feliz cumpleaños Kima, te adoro y siempre serás la niña de mis ojos”.

Finalmente, la youtuber expresó que estaba muy agradecida con todos sus seguidores por el cariño y felicitaciones que externaron hacia Kima Loaiza y mencionó que proximamente estaría publicando fotos de su viaje.

“Gracias por sus lindas felicitaciones y bendiciones para mi hija, ayer la pasamos increíble con mi bebé de 3 años, en la semana les publicare unas fotitos súper lindas de cómo pasamos su cumpleaños”, tuiteó.

