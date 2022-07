Nerea Godínez recordó a Octavio Ocaña a nueve meses de su muerte: “Nada me emociona”

Nerea Godínez estaba comprometida con Octavio Ocaña (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

El 29 de octubre de 2021 ocurrió un fallecimiento que conmocionó a todos los fans de la serie Vecinos y a los familiares del querido actor, pues ese día murió Octavio Ocaña, quien dio vida a Benito Rivers desde que era un niño. A nueve meses del deceso, la prometida del famoso lo recordó con un nostálgico video en su cuenta de Instagram.

“9 meses y en este proceso vuelvo a sentir negación e ira ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? ¿por qué nosotros? Te necesito más que nunca”, escribió Nerea Godínez para empezar su mensaje. En su texto, la joven se dijo abrumada y de vuelta en la fase de negación ante el duelo. En varias ocasiones ha explicado que nunca deja de preguntarse por qué le ocurrió eso a su familia, ya que Ocaña estaba muy encariñado con el hijo de su prometida.

En su video, Nerea colocó un fragmento de la canción Yo Te Extrañaré de Tercer Cielo para acompañar decenas de clips donde se mostró feliz con Ocaña, en algunos estaban comiendo, jugando, viendo películas, viajando o pasando el rato como solían hacerlo. Incluso incluyó la grabación del día anterior al deceso del actor, ya que se encontraban en un local de comida cantando y disfrutando el tiempo con algunos de sus fans.

Nerea Godínez también explicó que está en un momento de su duelo donde cada sensación parece insuficiente “Simplemente ya no siento NADA, como si mi alma estuviera muerta, nada me emociona, nada me duele, nada me pone triste, como si me hubieran apagado. Solo se que Te amo y que eso NUNCA va a cambiar ni un poco”, finalizó.

Entre los comentarios, las personas escribieron mensajes de apoyo para animar a la influencer, algunos de ellos fueron: “Un fuerte abrazo Nerea, es terrible lo sucedido pero mucha fuerza y sigue adelante”, “Solo Dios sabe el por qué”, “Me hizo llorar bastante”,“con todos los recuerdos sentirás que siempre esta contigo y lo más lindo es que conociste el amor de tu vida” y “No tengo palabras, solo puedo decir: un día a la vez”.

Hace solo una semana, Nerea publicó otro mensaje dirigido a Octavio, en la foto en blanco y negro se pudo leer lo siguiente: “Te sueño tan real ... como si siguieras aquí... como si en mis sueños pudiéramos continuar con esta historia ... te sueño de azul con tu barba hermosa y tu carita preciosa, sintiendo el amor entre nosotros en cada beso ... pero sabes? Creo que es peor, porque después despierto y tú no estás”.

Nerea Godínez ha publicado poco a poco las fotografías que tenía con Ocaña Foto: Instagram/@nerea.gogo

En marzo de este mismo año, la prometida del querido actor de Vecinos informó que buscaría ayuda psicológica de acompañamiento para asimilar la ausencia de su prometido.

“Ya llegué a mi límite, exploté, pero ya conseguí a alguien (psicólogo) que no sabe ni quien soy ni sabía quien era Octavio, finalmente la depresión no es nada más llorar, secretas muchas cosas en el cerebro que te hacen estar deprimido o cansado, o que duermas mucho o que no duermas mucho o que comas poco o que comas mucho”, explicó para De primera mano.

Qué ha pasado con el caso de Octavio Ocaña

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) sostiene que fue el mismo actor quien se disparó de forma accidental tras la persecusión policiaca, el papá de Ocaña aseguró el pasado 13 de julio que ya sabía quien habría matado a su hijo.

Octavio Pérez no descansará hasta que se realice una investigación a fondo sobre la muerte de su hijo (Foto: Archivo)

“De hecho ya acabé los últimos peritajes, tengo peritos muy buenos, abogados tengo los mejores, el fiscal se ha portado muy bien, tenemos ya casi 9 inculpados, no te puedo decir que ya los puedo meter a la cárcel, pero acá se echan la bolita de quien se disparó, ya saben que mi hijo no se disparó”, dijo para una entrevista al diario Milenio.

Ante la pregunta de si él sabía quién habría sido el responsable de la muerte de Octavio Ocaña, el señor afirmó saberlo y ahondó en que había pruebas contundentes para demostrarlo.

