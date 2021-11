Octavio Ocaña: Nerea Godínez reveló si su hijo es el heredero de la fortuna del actor

Un youtuber viralizó el supuesto testamento que Octavio Ocaña dejó "por su algo le sucedía" (Foto: Instagram/@nerea.gogo)

El pasado 29 de noviembre se cumplió un mes de la muerte de Octavio Ocaña, joven actor que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza tras verse envuelto en una persecución con policías municipales de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Muchas han sido las inconsistencias del caso, el cual, hasta el momento, no ha sido del todo cerrado a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) aseguró que el intérprete de “Benito Rivers” en la serie Vecinos se disparó a sí mismo dentro de su vehículo.

Sin embargo, estas no han sido las únicas polémicas alrededor de este proceso, pues fuera de los juzgados, mucho se ha hablado sobre la vida privada de Ocaña. Además de sus amigos y el supuesto estilo de vida que llevaba, también su relación ha sido blanco de varios señalamientos.

El más reciente estuvo relacionado con un presunto testamento que el actor habría dejado antes de morir, en el cual declaró como herederos universales de su fortuna a Nerea Godínez, quien hasta el último día de su vida fue prometida de Octavio, y a su pequeño hijo Andrés, de cuatro años, con el que sostuvo una relación muy íntima.

Nerea y su hijo habrían sido registrados como únicos herederos de sus bienes y del seguro de vida (Foto: Especial)

Dicho rumor surgió luego de que el youtuber Dael Quiroz, conductor del programa ‘Arguende TV’, asegurara que el histrión de Televisa dejó este documento “por si algo le sucedía”, palabras que llamaron mucho la atención de propios y extraños.

Además de sus posesiones, Ocaña también contaba, supuestamente, con un seguro de vida, el cual también habría sido colocado a nombre de Nerea, única persona que podría cobrarlo. En total, la familia de Nerea obtendría una cantidad cercana al USD 1 millón.

Tras varios días de que se viralizó esta información, la propia Nerea rompió el silencio y otorgó una entrevista al programa De Primera Mano para revelar la veracidad de este rumor.

La prometida de Ocaña negó todo y criticó a las personas que creyeron la versión sin fundamento (Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

Según su declaración, desconoció por completo esta versión y criticó a las personas que la creyeron, pues, dijo, la vida real no es como las telenovelas o series en las que todo se dramatiza. Asimismo, detalló que tanto ella como la familia de Ocaña han continuado con sus rutinas normales, dentro de lo que cabe.

“La verdad no sé ni qué es eso. La gente vive como en una novela. Piensan que las cosas son como en las novelas, como en las series. La verdad es que este país está súper mal, pero no, yo te puedo decir que mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre y mi día, pues normal: trabajar, regresar a mi casa y ya. Y su papá igual con su empresa en Tabasco y su hermana trabajando. Todos estamos haciendo lo que hacíamos cuando estaba Tavo, o sea nada diferente”, narró para el periodista Gustavo Adolfo Infante por medio de una nota de voz.

Posteriormente, negó categóricamente la existencia de dicha herencia y señaló que se encuentra harta de tantas habladurías en su contra, mismas que resultan ser mentira, especialmente en el tema del dinero y sus pertenencias, las cuales obtuvo por sus propios medios, contrario a los rumores que aseguraban que se trataban de regalos de Octavio Ocaña.

“No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Yo no sé cómo la gente se lo cree si ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Finalmente no puedo hacer que todo el mundo me crea. Yo me quedo con la gente que me conoce, que es bastante, y saben quién soy y cómo soy y van a seguir hablando. La verdad ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil toda esta situación, pero prácticamente todo lo que dicen de mí es mentira: ni me puso casa, ni me puso departamento. La casa es mía, es rentada, pero es mía, yo estaba aquí desde antes. La empresa es familiar de toda la vida. Todo lo que tenía ni siquiera está a mi nombre. Yo no sé la gente de dónde saca tantas cosas. Está cañón”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO