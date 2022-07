“Si tú me llamas”: la canción de Belinda que causó sensación en redes

Belinda acaba de estrenar un nuevo tema en compañía del cantante español Omar Montes (Foto: Gettyimages)

Después de una larga jornada de estar alejada de los escenarios, en los últimos meses Belinda ha dado mucho de qué hablar por sus nuevos proyectos. Conciertos, entrevistas, una serie y música nueva han sido los mejores aliados de Belipop luego de las polémicas entorno a su ruptura con Christian Nodal.

Este jueves 14 de julio, la cantante sorprendió a sus fans con el estreno de una canción llamada Si tú me llamas, un tema para la película animada Tadeo Jones 3, que trata de un grupo de amigos arqueólogos que destrozan un sarcófago, desatando una maldición. El filme tendrá su estreno en cines españoles el próximo 23 de agosto.

La también actriz interpreta la canción acompañada de Omar Montes, un cantante español. Junto con la voz de Belinda se percibe una melodía electrónica con toques de reguetón y pop, que relata una historia de amor de dos personas aventureras.

Omar Montes y Belinda son los intérpretes de la canción "Si tu me llamas" para la película Tadeo Jones 3 (Fotos: Twitter/@BelindaPopCR)

“Si tú me llamas nos vamos a París y después para Lambla. Si tú me miras me pierdo como arena en el desierto. Si tú me llamas por ti subiría a la pirámide más alta”, son algunos versos de la nueva canción.

Por su parte, la joven mexicana-española publicó en su cuenta de Instagram una parte del video de la canción junto con la descripción: “¡Wow! Gracias por hacerme parte de esta gran peli, una historia animada de España para el mundo”, expresó.

El cantante español Omar Montes, también dedicó unas palabras al proyecto: “Que feliz estoy de ponerle voz a la banda sonora de Tadeo Jones. Si tú me llamas ya está en todos lados”.

Belinda anunció la canción "Si tú me llamas a través de sus InstagramStories (Screenshot: Instagram/Belindapop)

El video fue lanzado hace apenas unas horas y se convirtió en tendencia en Twitter porque al parecer no muchos fanáticos de Belinda se esperaban la sorpresa, aunque en la mayoría de tuits se pueden leer opiniones positivas hacía la canción.

Algunos usuarios comentaron cosas como: “Es un temón, me encantó el ritmo, la letra, todo”; “Amé la canción, siempre esperando con mucho cariño los proyectos de Beli”; “Lo linda y feliz que se le ve”; “No estoy soportando lo mucho que me gustó la canción”.

Fans de Beli apoyándola en Twitter con su nuevo lanzamiento de "Si tú me llamas" (Fotos: Twitter/@Belicalilove)

Además, en los créditos se pudo observar la participación de la intérprete de Bella Traición en la escritura de la letra. Desde que Belinda se fue a vivir a España no ha parado de trabajar, y eso se ha visto incluso con la nueva serie de Bienvenidos al Edén de Netflix, a la que le ha estado dando promoción.

Pese a que se encuentra muy contenta viviendo una nueva etapa de su vida en el país europeo, la actriz expresó que ama a México, las tortas ahogadas, a Guadalajara y que disfruta mucho estar en tierras mexicanas.

“Guadalajara, te amo. Me encanta apoyar la moda mexicana. Gracias por invitarme (...) aunque sea solo un par de días, cómo te disfruto mi México (...) Después de 14 horas de vuelo necesito unas tortas ahogadas de Guadalajara”.

Belinda se encuentra en Guadalajara, México en un evento de moda (Foto: Gettyimages)

Hasta el momento, Beli no ha declarado nada en cuanto a volver a vivir en México, pues hace un tiempo expresó que no se sentía cómoda con la prensa, porque la estaban atacando y levantándole falsos sobre la polémica ruptura que tuvo con Christian Nodal.

De hecho, para una entrevista con Vouge España, confesó que le hubiera gustado manejar su relación de otra manera y no hacerla tan mediática, pues por no haberlo hecho se arrepiente profundamente.

