A punto de golpear a Cynthia Klitbo: Rey Grupero filtra supuestos audios de Juan Vidal teniendo peleas con la actriz

Aparentemente el actor fue muy grosero con la actriz (Fotos: Instagram/@elreygrupero/@laklitbocynthia/@juanvidalgil)

El popular actor e influencer en redes sociales, Juan Vidal, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán después de que su rival de amores, Rey Grupero, filtrara en internet unos supuestos audios donde se podría identificar que él estaba cerca de golpear a la gran actriz Cynthia Klitbo durante una acalorada discusión cuando aún eran novios.

A pesar de que presuntamente no son recientes, ya que Vidal se encuentra en grabaciones de la segunda temporada de La Casa de los Famosos para Telemundo, el detonante para que el ex novio de Klitbo decidiera subir los audios causando gran controversia en redes sociales, fue porque aseguró que el actor es falso e hipócrita, ya que en el reality show se ha vendido de forma distinta, a lo que pintan y hablan de él.

Para el medio DPM, el Rey Grupero mostró algunos audios en los que se comprobaría que Juan Vidal estaba tratando mal a Klitbo. En uno de ellos, Vidal aseguraría que Klitbo ronca, lo cual sería motivo -según él- de su irritabilidad y forma golpeada de hablar: “Si claro corazón, para ti ahorita todo es simple, tú estás madura y estás tan bien y yo tan mal. Mamá con usted no se puede dormir okay, roncas como un tren. Amanezco cansado, desbaratado, irritable, si tú no quieres tener esa comprensión, pues ni modo está bien ponme como el ogro que quieras, pero con esta situación no se puede más y menos cuando estás ofendiéndome, maltratando y jodiendo”, dice Juan Vidal en el primer audio.

Según el Rey Grupero, Vidal tiene problemas con su furia (Foto: Instagram/@juanvidalgil)

En una segunda parte, la querida actriz de telenovelas como Alguna vez tendremos alas, De que te quiero, te quiero y El Dragón: el regreso de un guerrero le habría mencionado al chico reality que no quiere pelear, que todo es un mal entendido y que incluso no debería meterse con Rey Grupero, en algún sentido defendiéndolo.

“La verdad yo no puedo con eso, porque te he dicho que las relaciones así no me gustan y luego me sales con que el padrote del Rey Grupero, qué tiene que ver Rey Grupero pa’ empezar. Dos, él nunca me pidió dinero, el me daba 6 mil pesos a la semana cuando estábamos en la casa para el súper, me pagó mi tarjeta de 30 mil pesos, me mandó flores hasta Perú, me regaló una moto y una laptop a mi hija, de qué padrote estás hablando. En esa apariencia de naco hay un caballero y yo jamás llegué a esos niveles con él, no quiero una relación así”, dijo Cynthia Klitbo.

La actriz defendió a Rey Grupero (Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Klitbo también expone a Vidal

Hace unos días la actriz de melodramas sostuvo un encuentro con los medios donde reveló que su relación con Juan Vidal no fue miel sobre hojuelas -contrario a lo que muchos llegaron a pensar por sus publicaciones en redes sociales- debido al supuesto problema de ira que tiene el también intérprete y que, después de algunos meses juntos, la orilló a romper definitivamente su noviazgo.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo para las cámaras de Eden Dorantes.

