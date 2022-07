Chico Che: por qué el músico tropical siempre usaba overol

El músico hizo época con su música tropical ejecutada con sintetizadores (Foto: Archivo)

Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó la sección musical en su habitual conferencia matutina y solicitó a su equipo que le pusieran el tema ¡Uy, qué miedo!, esto tras asegurar no temer que Estados Unidos revise las políticas energéticas de México ante una hipotética violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Y es que al ser cuestionado, AMLO aseguró que estaban “muy preocupados”, pero segundos después hizo sonar el famoso tema del fallecido cantante de música tropical Chico Che. No obstante, el presidente mexicano también garantizó que en la conversación que sostuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en Washington, acordaron integrar a las dos naciones en el ámbito económico y comercial para combatir tanto la inflación como la crisis económica.

Pese a abordar el tema con seriedad, lo que de inmediato causó revuelo fue el tema elegido por el mandatario para ponerle un toque “chusco” a “La mañanera”, y la figura del emblemático músico, quien se mudó muy joven a Tabasco, tierra de AMLO, se viralizó con rapidez en las redes sociales.

AMLO causó revuelo por mencionar al músico fallecido en 1989 (Foto: Cuartoscuro)

Usuarios recordaron videos y canciones del popular músico, además de su característica indumentaria: su eterno overol, que en combinación con su pelo largo, lentes de pasta y un bigote, le dieron proyección a su imagen, recordada hasta nuestros días.

Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chico Che, nació el 7 de diciembre de 1945 en la colonia Narvarte del entonces Distrito Federal. Desde muy joven se mudó con su familia a tierras tabasqueñas, donde comenzó a cimentar su carrera como músico, compositor y cantante de música tropical.

Habiendo grabado más de 30 álbumes en su trayectoria, su interés por la música comenzó en un Internado Militar de Querétaro, pues formaba parte de la banda de guerra en donde tocaba el tambor, luego la trompeta y posteriormente aprendió a tocar guitarra.

Andrés Manuel López Obrador utilizó canción del Chico Che para fijar postura sobre controversia con el T-MEC (Foto: Captura de pantalla / Gobierno federal)

Ya unido en su juventud al grupo La crisis, el pintoresco artista también fue conocido como “El ciclón del sureste” y como “El hombre del overol”, esto porque en todos sus videos, presentaciones y carátulas de álbumes lucía la prenda, casi siempre de mezclilla o en tonos azules oscuros.

Sobre la razón por la que eligió esta prenda de vestir, el artista que perdió la vida el 29 de marzo de 1989 a causa de un presunto derrame cerebral, así lo dijo en su momento, destacando conseguir una imagen distintiva que lo hiciera reconocible ante el público:

El compositor ha sido inmortalizado con su distintivo overol (Foto: Cuartoscuro)

“Muy fáciles los ejemplos, Cepillín, por qué se pinta su cara; Kalimán, por qué se pone su traje; el Llanero solitario, por qué se viste así; Cantinflas […] Cuántas gentes como yo que tratan de tener una imagen popular, sostienen un atuendo, un vestuario, una figura que los representa ante el público”, dijo a un programa de la época.

En un homenaje maratonico de artistas locales durante el 23 aniversario luctuoso del máximo ídolo tabasqueño, Chicho Che, también conocido como el "Hombre del Overol"; realizaron imitaciones para recordar al extinto José Francisco Hernández Mandujano.

“Mi overol es mi traje de batalla, es mi forma como yo he tratado de identificarme, darme a conocer ante todo el público y con unos resultados lindísimos”, agregó.

Y es que la estrategia del creador de éxitos como De quén chon, Quén pompó y Los nenes con los nenes funcionó a la perfección, pues el overol se volvió parte fundamental de su identidad, un sello inconfundible.

“Ahora todo el mundo me ve e identifica mi overol en todas partes. Creo que los resultados y al intención está a la vista”, resaltó.

Chico Che también bromeó al respecto al decir que enparte la elección del “enterizo” respondió a una necesidad de cubrir su cuerpo: “Además, como estoy un poco gordito, eso me ayuda, me cuida, me es muy cómodo, me es muy lindo el overol, lo quiero mucho”, contó entonces.

