Ana de la Reguera confesó que fue terapéutico grabar la nueva temporada de su serie: “Me sirvió mucho”

(Foto: Prime Video)

Luego de probar suerte en Hollywood en proyectos como Army of the Dead y La purga por siempre, Ana de la Reguera está de regreso en México para lanzar la segunda temporada de la serie centrada en Ana, cuyo personaje principal está inspirado en ella, mientras que la historia se basó en pasajes de vida.

La ahora guionista de 45 años, como parte de la promoción de esta segunda temporada, tuvo la oportunidad de hablar con diversos medios con relación a su producción que ya se encuentra disponible desde este 22 de julio por medio de la conocida plataforma de streaming, Amazon Prime.

Dentro de unas de las intervenciones que tuvo durante su gira con los medios nacionales se puede destacar la que ofreció a EFE, donde no pudo ocultar su emoción por regresar a las pantallas con Ana después de una serie de altibajos profesionales, además, ahondó sobre las dificultades que tuvo que pasar para posicionarse como una de las mexicanas con mayor peso mediático en Hollywood.

Ana de la Reguera regresa a México con la segunda temporada de su serie de streaming (Foto: Instagram @adelareguera)

“Tienes que hacer lo que sea para salirse de ese proyecto, es ver a alguien completamente frustrado y de ahí viene la comedia. Todo el mundo hemos querido renunciar, mandar todo al carajo y poder hacer lo que realmente queremos, en esos momentos de crisis es donde aprendemos más para que después venga la parte gratificante”, indicó para EFE.

Asimismo, hizo especial hincapié en que este proyecto con el que tuvo gran éxito desde el 2020 como guinista le sirvió de terapia para poder sobrellevar las emociones que se le habían presentado en los últimos meses.

“Me sirvió mucho de terapia [...] No puede haber nada que quede oculto porque se siente, tienes que realmente desmenuzar, despedazar para encontrar dónde está el meollo del asunto y son las cosas más simples”, subrayó sobre la nueva temporada de Ana que constará de seis episodios de 30 minutos de duración.

La actriz concedió una entrevista para EFE para hablar de como ha sobrellevado su etapa como directora (Foto: Instagram @adelareguera)

Cabe destacar que desde su primera etapa de grabación esta serie ha permitido conocer la faceta de la mexicana como directora de la mano de Fernanda Eguiarte, Anaí López, Marcelo Tobar y Alejandra Olvera quienes han fungido como parte de la producción.

Asimismo, la nacida en Veracruz desde su primera temporada como directora logró sumar un reparto de primer nivel como Paulina Dávila, Paly Duval, Tina Romero, Andrés Almeid, ahora para esta segunda parte la cual quedó en suspenso desde el 2020, la mexicana sumó al reparto a la exitosa actriz Aracely Arámbula y al histrión de origen a peruano, Christian Meier.

Otro de los grandes distintivos que tendrá la serie es la participación inédita de la difunta primera actriz, Carmen Salinas, quien formó parte de este proyecto -a petición exprés de Ana de la Reguera- hasta el que fuera su último trabajo antes de fallecer a causa de un problema cerebrovascular en diciembre de 2021.

Bajo este contexto, Ana de la Reguera recién recordó en una entrevista para el Programa Hoy como fue trabajar con la también cómica y relató lo impactante que fue para ella enterarse de su muerte, ya que un día antes de su ingreso a un nosocomio en México estuvo en set de grabación durante el último corte de la serie.

“Una vez me la encontré en los pasillos de Televisa de cuando yo estaba en promoción, le conté y me dijo ‘100% lo hago’, me dio sus datos y ya luego formalizamos todo, de pronto Carmen Salinas se convirtió en la mujer que todos queríamos que nos aconsejara o nos las ‘mentara’, se volvió parte de la cultura mexicana”, relató

Para finalizar, la intérprete de Nacho Libre recordó los últimos momentos de la difunta cómica mexicana: “El último día de rodaje, terminamos en una iglesia, damos un aplauso, termina el corte al filmar regresamos, ella se quedó en la misa, y esa misma noche es cuando sucede su caída y fue lo último que hizo”, finalizó.

En 2020, la primera temporada de Ana fue nominada a un Premio Imagen en la categoría de Mejor Comedia en Horario Estelar y en 2021 recibió una nominación de los Premios GLAAD Media como Mejor Serie de Televisión con Guion en español.

