Ana de la Reguera confesó que sufrió acoso al inicio de su carrera: “Me cerraron las puertas”

La actriz está promocionado la segunda temporada de su serie "Ana". (Foto Instagram: @adelareguera)

En medio del proceso legal que está atravesando Jorge Coco Levy -ex productor de Videocine- por supuestos actos de acoso y abuso sexual que habría cometido contra al menos ocho actrices, Ana de la Reguera recordó los tormentosos momentos que vivió cuando dio sus primeros pasos en la industria y reveló que también sufrió acoso, pero afortunadamente tomó sus precauciones y aunque en muchas veces le cerraron las puertas, continuó buscando un espacio lejos de abusadores.

La protagonista de La purga por siempre (2021), Nacho libre (2006) y Así del precipicio (2006) concedió una entrevista para Ventaneando, donde habló sobre la segunda temporada de su serie Ana. Sin embargo, también fue cuestionada sobre el presunto abuso de poder que comenten algunos productores para acosar o abusar sexualmente de jóvenes intérpretes que buscan una oportunidad en el medio.

Inesperadamente, la veracruzana confesó sufrió acoso al principio de su carrera y tuvo que aprender a vivir con ello, pues en la década de los 90 estaba normalizado y no existía la posibilidad de denunciar a los agresores.

“Por supuesto, lo llegué a sufrir muchas veces y es lo que es. Lo que pasa es que tienes que aprender a defenderte, afortunadamente lo tenía muy claro, que a veces otras compañeras no lo entienden, están más vulnerables. Yo tenía claro dónde estaba y dónde pintar una línea y no crecer con ese miedo porque sí es tremendo”, comentó.

Ana de la Reguera contó que cuando pasaba por situaciones de acoso solo podía darse “La media vuelta y te vas”. Sin embargo, no libró las consecuencias y en muchas ocasiones se quedó sin la oportunidad de trabajar.

“Me pasó definitivamente que me cerraron las puertas y tener que volver, literal, a mandar mails a todo el mundo [...] me ha tocado, pero bueno, afortunadamente el mundo está cambiando poco a poco”, dijo.

La segunda entrega de "ana" se estrenó este 22 de julio en Amazon Prime Video. (Foto Instagram: @adelareguera)

Así fue el último día de grabación de Carmelita Salinas

Por otro lado, la intérprete de 45 años recordó con mucho cariño su último encuentro con Carmelita Salinas, querida actriz mexicana que lamentablemente murió en diciembre de 2021. Y es que de acuerdo con su relato, la fallecida imitadora trabajó en la segunda temporada de Ana horas antes de que cayera en coma.

Su último día fue increíble, le aplaudimos, estuvo encantada, entera. Estábamos filmando en una iglesia, se quedó a misa, se quedó a pedir por los suyos y después falleció, pero yo creo que falleció trabajando

“Tiene un personaje que sale en casi todos los episodios y en su último día de rodaje estuvo con nosotros filmando, terminó todo super bien y unas horas después fue lo que le sucedió, esa caída que tuvo y después ya no despertó. Pero estaba perfectamente bien y se fue feliz”, continuó.

Carmelita también grabó con Eugenio Derbez en "The Valet". (Foto: @ederbez/Instagram)

La veracruzana recordó cuándo toda la producción se enteró del problema de salud que atravesó la actriz después de abandonar el rodaje: “Cómo la vida te cambia, cambia en un minuto, de hace unas horas de haber estado celebrando y de pronto ya no está con nosotros”, agregó.

Finalmente, De la Reguera adelantó que el personaje que interpretó Carmelita Salinas en su serie es muy valioso para la historia porque es su conciencia: “Nosotros empezamos con unos sueños guajiros de que en la segunda temporada Carmelita fuera mi conciencia, que se me apareciera... le hicimos la invitación y le encantó”.

La segunda entrega se estrenó este viernes 22 de julio a través de Amazon Prime Video.

