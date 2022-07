Por qué muchos niños se quedaron sin su credencial de “Bizbirije”

Instagram @plutarcohaza y @bizbirije.2020

Son pocos los programas que después de su último episodio siguen siendo recordados con mucho cariño por el público que los disfrutó en su máximo esplendor. Tal es el caso de Bizbirije, un noticiero infantil de Canal Once que se popularizó durante la década de los 90 gracias a que hizo partícipes a sus espectadores en la creación del contenido que presentaba.Para poder contribuir, los niños solo debían solicitar una credencial de reportero y así podían comenzar a mandar sus videos a la televisora, sin embargo, muchos se quedaron sin su credencial.

Después de aproximadamente una década desde que se transmitió el último episodio del programa, los ahora adultos jóvenes siguen reclamando sus credenciales, pues aunque muchos mandaron más de una solicitud, nunca la recibieron. Cuando nadie creía que se resolvería el misterio que marcó a Bizbirije, Plutarco Haza -primer conductor de la edición- reveló por qué miles de infantes no obtuvieron su acreditación.

El protagonista de Crímenes de lujuria (2011), Mujer de nadie (2022) y Atlético San Pancho (2001) asistió como invitado especial a La Caminera, programa radiofónico conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay. Durante la entrevista inesperadamente recibió reclamos de los presentadores sobre sus credenciales de Bizbirije, pues como muchos cuestionaron qué pasó con las solicitudes.

“Yo aprendiéndome el código postal de memoria y todo y nunca me llegó, dije: ‘a lo mejor escribí mal mi dirección y por eso nunca me llegó mi credencial de reportera’”, dijo Tania Rincón.

Tras los comentarios, Plutarco Haza dejó entrever que no es la primera vez que toca este tema desde su salida del noticiero infantil y con gran sentido del humor dijo: “Debe haber un chavo o un señorcito psicópata por ahí persiguiéndome, buscándome por todos lados porque han de pensar que yo fui el culpable”.

El actor aclaró que nunca fue su responsabilidad mandar las credenciales y señaló que posiblemente todo se salió de control debido a la enorme cantidad de solicitudes que todos los días llegaban a las instalaciones de Canal Once, pues el programa no contaba con el equipo suficiente para atender a todos los niños.

“Ese programa era en Canal Once, cuando no lo veía casi nadie, y de repente se volvió un fenómeno y no tenía la capacidad para lo que se volvió [...] todo estaba hecho para mandar 20 credenciales, 50, pero teníamos miles y miles de niños que querían ser reporteros”, recordó.

Me acuerdo haber estado en el Papalote Museo del Niño y habían 3 mil niños gritándonos como si fuéramos The Beatles, era una locura

El actor confesó que decidió participar en el proyecto porque no tenía trabajo y nunca imaginó que marcaría un precedente en la barra infantil de la televisora. Cabe recordar que interpretó al jefe de reporteros Max y al Detective Clark durante un año, después tomaron su lugar Mario Corona y Esteban Soberanes.

Plutarco Haza (Foto: Cuartoscuro)

“Yo era un actor de teatro experimental, tenía 24. Incluso, me llamaba Alex, porque quería ser actor serio y lo hice como un personaje. Primero lo quise hacer nada más para pagar mi renta, yo no sabía lo que era y cuando me quedé les dije [a la producción]: ‘Yo no soy conductor y además cómo me van a conocer como conductor’, entonces me hice un personaje”, comentó.

No obstante, recuerda con mucho cariño su paso por Bizbirije:

“En el programa yo era el jefe de reporteros de un noticiero para niños. Yo tenía un grupo de reporteros que eran niños y hacían reportajes de interés para los niños, pero también íbamos reclutando reporteros que eran nuestros televidentes y ellos mandaban su solicitud, se volvían reporteros y nos mandaban sus reportajes”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: