Facundo reaccionó a acusaciones sobre supuesto casting sin brasier para su nuevo programa

Tras meses fuera de TV Azteca, Facuando anunció su regreso a la Televisa el pasado mes de junio. (Foto instagram: @facufacundo)

Después del escándalo que se desató en redes sociales por un video donde aparentemente una mujer trata de quitarse su brasier después de hablar con el personal encargado del casting para ¿Cuál es el bueno? -programa que marcará el regreso de Facuando a Televisa-, el conductor hizo frente a los señalamientos y comentó que posiblemente todo se trata de un montaje.

El también actor y comediante mexicano sostuvo un breve encuentro con los medios cuando intentaba abandonar las inmediaciones de la televisora de San Ángel sobre su motocicleta. Como era de esperarse, fue cuestionado sobre el fragmento audiovisual que hace unos días se viralizó y que está directamente relacionado con la producción de su nuevo programa, del cual todavía se desconoce la fecha de estreno.

Notablemente sorprendido con la situación, pero muy a su estilo, comentó que posiblemente se trata de un mal entendido. Aunque no aclaró si ya tuvo la oportunidad de ver el video que se transmitió durante una emisión de Chisme no like y que actualmente circula en redes sociales, cuestionó la procedencia de la voz en off en se escucha.

De acuerdo con la información que compartió el conductor, su programa será dinámico y divertido. (Foto instagram: @facufacundo)

No sé, yo creo que todo está desvirtuado por cómo meten una voz off. En realidad lo que se ve no es nada de lo que se oye en el video, entonces me parece que cada quien le puede dar la interpretación que quiera.

De esta manera, el ex presentador de TV Azteca negó los señalamientos en su contra, pero tanto él como la producción siguen siendo duramente criticados por usuarios de redes sociales que recuperaron el polémico video en TikTok.

¿Qué ocurre en el video del casting?

Facundo condujo "Mi pareja puede" en TV Azteca. (Foto Ig: @facufacundo)

En el fragmento audiovisual que se transmitió en Chisme No Like se puede apreciar a una mujer formada en la fila para pasar al casting cuando una persona de la producción se acerca a ella y hablan sobre algo. Segundos después, la joven de cabello castaño comienza a buscar debajo de su blusa negra, como tratando de desabrochar su brasier. Así continúa por un tiempo hasta que recibe la indicación de apartarse y se pega en la pared.

Pronto se acerca a ella otra mujer que llevaba una blusa negra de tirantes y aparentemente le ayuda a quitarse la prenda interior. El fragmento audiovisual se corta y continúa con otra perspectiva donde se ve el logo de ¿Cuál es el bueno? en la camiseta del personal que seguía orientando a las aspirantes.

“Disque Casting pero se están quitando el brasier [...] son niñas”, se escucha en voz en off. Bajo este contexto, la conductora del programa de espectáculos comentó que algunas mujeres que estabn formadas para el casting eran menores de edad.

Changoleón llegó a la televisión en 2005, cuando Facundo lo encontró deambulando por las calles de Coyoacán (Foto: Instagram)

Facundo regresó a Televisa después de su exitoso paso por TV Azteca

Fue a principios del pasado mes de junio cuando el conductor anunció su regreso a los foros de Televisa con una nueva apuesta: ¿Cuál es el bueno? . Sin revelar detalles sobre el giro que tendrá su programa, durante su visita a Hoy confesó que se siente muy emocionado por volver a la empresa donde alcanzó la fama.

“Sí me emocioné mucho [...] Hay mucha libertad de hacer cosas, sí hay como unas reglas de un concurso, pero todo lo que pasa en medio va sucediendo de acuerdo a los invitados a mí y a los farsantes, entonces da mucho espacio para pasarla bien”, comentó.

“Me siento como ‘el joven de los viejos’, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, el Negro Araiza está más ruco que yo, el Burro Van Rankin es más ruco que yo y ya”, afirmó el comediante entre risas.

