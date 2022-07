Formalizaron denuncia contra la ‘empresaria multimillonaria’: “Los ladrones también pueden ser pequeños”

El CEO de Fragsali, Talent Agency, Rodrigo Fragoso, compartió una publicación en donde demuestra el documento que valida el comienzo de una carpeta de investigación (Fotos: Instagram/@fragosomanager/@majovillavicencio_oficial)

La cancelación mediática de la influencer María José la “empresaria multimillonaria” parece no ser la única grave consecuencia después de que fuera acusada de actos homofóbicos y transfobicos hacia la comunidad LGBT+ mexicana, pues la acusación por el delito de fraude ya se han oficializado, luego de que CEO de Fragsali, Talent Agency, Rodrigo Fragoso, compartiera una publicación, en su cuenta de Instagram, en donde demuestra el documento que valida el comienzo de una carpeta de investigación.

Después del que parecía un exitoso inicio de su carrera por el que es considerado por muchos críticos en el mundo del espectáculo como el Hollywood latino, la Ciudad de México, la youtuber y tiktoker María José Villavicencio ahora se encontraría de forma oficial bajo investigación de la Fiscalía de Justicia de la CDMX e incluso por otra dependencia en materia de migración, complicando aún más su situación legal en tierra Azteca.

“Saliendo de la Fiscalía de Justicia de la CDMX en donde se inició una carpeta de investigación en materia penal en contra de @majovillavicencio_oficial [María José Villavicencio Celi] por el delito de fraude cometido a mi persona y a mi empresa @fragsalitalent”, inició la explicación de Rodrigo Fragoso en su cuenta de Instagram.

“En este mismo acto se solicita dar visto como tercer interesado al Instituto Nacional de Migración para ejercer acciones tanto para María José como para con su hermana Estefanía Valeria Gallegos Celi. Con esta acción y con haber devuelto de mi bolsa los anticipos robados por esta señora a los empresarios involucrados quedo más tranquilo en espera de pronta justicia”, agregó el CEO a la descripción de la foto de su documento fuera de las instalaciones de Fiscalía de Justicia de la CDMX.

Ante la nula respuesta hacia el tema de la protagonista del exitoso canal, en YouTube y otras redes sociales como Facebook, Luz María, historias de vida, Rodrigo Fragoso ya ha dado un nuevo comunicado en el que anticipa la forma en la que, según él, va a actuar “la empresaria multimillonaria”, pues consideró que no existe ningún tipo de limitante, incluso física, que impida que una persona sea “ladrona”.

“Todos sabemos que los videos de Luz María utilizan el populismo barato para apelar por el favor del público. Hace uso de su condición física para doblegar al espectador al . Pronostico que su rueda de prensa seguirá el mismo tenor: la lágrima artificial, en formato historias de vida, donde la pequeña ladrona se revictimiza”, escribió recibiendo miles de likes.

Para el remate el CEO aseguró que tratará de dar una lección tal y como es el formato de sus populares videos en redes sociales, sin embargo él no le cree: " Así, infantilizada hasta el ridículo, intentará dar una última y arriesgada moraleja: las personas discapacitadas no pueden ser malas. No se olviden que los ladrones también viven, respiran, envejecen o pueden ser pequeños”, finalizó.

“Nada ni nadie va a opacar el amor que tengo hacia la comunidad ‘GLBTI +’”

Hasta el momento la actriz no ha retomado el conflicto ahora legal que tiene con el que fuera su contratante para la gira que iba a realizar en México, sin embargo ya dio una declaración sobre las acusaciones que mexicanos pertenecientes a la comunidad del orgullo le han hecho durante su paso atropellado después de los MTV Miaw 2022.

Pero a pesar de que la intención, según ella, era dejar en claro el amor que le tiene a todos, pues incluso “sus mejores amigos son gays y lesbianas”, no supo escribir ni decir el orden correcto de las siglas LGBT+.

