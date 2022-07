Tras casarse con Ben Affleck, Jennifer Lopez cambió de nombre por amor

17 años después de haber sostenido un primer romance, la pareja formalizó su relación (Foto: Reuters)

Este fin de semana quedará grabado en la memoria de Jennifer Lopez y Ben Affleck, pues finalmente han sellado su intermitente historia de amor con una boda casual al estilo Las Vegas, donde obtuvieron una licencia de matrimonio este sábado 16 de julio.

Ha trascendido que los testigos presenciales del enlace fueron los hijos de los famosos, quienes estuvieron en primera fila de la boda secreta de la diva del Bronx y el experimentado actor hollywoodense.

“Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia… Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos entregamos los anillos que usaremos por el resto de nuestras vidas”, se lee en el boletín enviado a la lista de correo de On the JLo, en un emotivo mensaje de parte de Jennifer, donde confirmó lo expuesto por la prensa.

Las primeras imágenes de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron compartidas por la diva (Foto: On the JLO)

Aunado al video que recopila los momentos previos a la boda, donde se les ve a ambos alistarse por separado, JLo escribió al pie: “Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little White Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres”.

Sobre este día tan especial, la cantante de Let’s Get Loud reflexionó, asegurando que el amor “es la mejor de las cosas” y agradeció por contar con sus hijos en una nueva etapa familiar.

“Tenían razón cuando dijeron, ‘todo lo que necesitas es amor’. Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con tus hijos y la persona con la que pasarás el resto de tu vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar”, concluyó con su mensaje para después firmarlo con su nombre de casada: “Con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck”, detalle que ha llamado la atención.

Fue en una capilla en Las Vegas, Nevada, donde los famosos unieron sus vidas legalmente (Foto: On the JLo)

De acuerdo con la agencia AFP, JLo y Ben Affleck presentaron una licencia en el condado de Clark, Nevada, en la que se cita el nombre del actor Benjamin Geza y el de la cantante, quien aparece en el documento como Jennifer Affleck.

Aunque el documento indica que la también actriz habría decidido cambiar su apellido, la pareja aún no presenta el certificado de matrimonio a la Oficina del Secretario del Condado de Clark por lo que todavía no es oficial: aún tienen 10 días luego de su boda para poder hacerlo. Hasta el momento la mediática pareja no ha dado declaraciones.

Ya anteriormente JLo había cambiado su nombre cuando estuvo casada con Marc Anthony, padre de sus dos hijos gemelos, a quien se unió en 2004 cambiando su nombre por Jennifer Muñiz, dado que el nombre verdadero del salsero puertorriqueño es Marco Muñiz.

JLo calificó su reciente enlace como 'el día más feliz de su día' (Foto: On the JLo)

Fue en 2015, tras la disolución de su matrimonio, cuando la estrella volvió a poseer legalmente el nombre que también conservaba sobre los escenarios: Jennifer Lopez.

De acuerdo con el portal TMZ, la pareja solicitó el divorcio en abril de 2012, pero no llegó a ser oficial hasta junio de 2014. JLo utilizó el apellido Muñiz hasta el 31 de diciembre, cuando los documentos judiciales mostraron que su nombre volvió a ser Jennifer Lopez, lo que ha cambiado este 2022 al adoptar el apellido de su flamante esposo.