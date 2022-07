Cuatro relaciones por semana: la polémica cláusula prematrimonial de JLo y Ben Affleck

Los actores retomaron su relación casi 18 años después de su ruptura (Foto: Reuters)

Jennifer Lopez y Ben Affleck están recién casados: las celebridades se unieron en matrimonio en un enlace secreto en Las Vegas que ha emocionado a los fans de los llamados Bennifer. Tan solo unas horas después de que TMZ difundiera los detalles de su acta de matrimonio, JLo sorprendió al confirmar la noticia.

Fue en el Newsletter de On The JLo, su base de fans oficial, donde la diva del Bronx reveló más detalles: “Sí, lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia”, escribió en las primeras líneas de su boletín, en el que también compartió imágenes del enlace.

“Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Apenas llegamos a la pequeña capilla blanca para bodas a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac descapotable rosa”, agregó la intérprete de Y el anillo pa’ cuándo.

Las primeras imágenes de la boda de Jennifer López y Ben Affleck (Foto: On the JLo)

Y es que a poco más de tres meses de haber anunciado su compromiso, Lopez y Affleck se casaron, cumpliendo así su sueño de hace años: unirse en matrimonio. El pasado 9 de abril JLo y Ben ya habían dejado claro que deseaban unir sus vidas, el emotivo anuncio fue dado a conocer por la estrella del pop en su página personal, donde compartió un video en el que, entre lágrimas, presumió el espectacular anillo de compromiso que el actor de Fargo le entregó como promesa de unión.

Este reencuentro en 2021, se dio luego de que en 2002 JLo y Ben tuvieron un tórrido romance, comprometiéndose ese mismo año en matrimonio; sin embargo, en 2004 dieron a conocer que se había cancelado.

Se trata del cuarto matrimonio de la protagonista de la inolvidable Selena: The movie, pues antes de unirse a Affleck, lo hizo con el camarero cubano Ojani Noa en 1997, luego con el bailarín Cris Judd en 2001 y con Marc Anthony en 2011, con quien procreó a sus gemelos Emme y Maximilian.

Los célebres actores Jennifer López y Ben Affleck se casaron este fin de semana en Las Vegas, 18 años después de que fracasara su primer romance, de acuerdo con los registros judiciales (Foto: AFP)

Mientras que para Ben, éste es su segundo matrimonio, pues estuvo unido a la actriz Jennifer Garner, con quien tiene tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel. Sobre el mediático reencuentro, la actriz de Marry Me contó a People que ahora vive una etapa diferente: “Somos más mayores, somos más listos, tenemos más experiencia, estamos en otro momento de nuestras vidas, tenemos hijos y somos más conscientes de muchas cosas”.

De hecho, la cantante de ascendencia puertorriqueña y el actor anunciaron su compromiso un mes después de haber estado juntos en Gran Canaria, isla a la que la pareja se trasladó debido a que la cantante de On the Floor tuvo que trasladarse a la isla para la filmación de The Mother.

Fue en mayo pasado cuando la noticia que se hizo viral fue el contrato pre-matrimonial que firmaron los tortolitos, donde una de las cláusulas llamó la atención de propios y ajenos, pues está relacionada a la vida sexual de la pareja.

Los actores tuvieron una boda íntima en Las Vegas, Nevada (Foto: Reuters)

De acuerdo ABC, una de las condiciones que han firmado ambas partes es la de mantener relaciones sexuales mínimo cuatro veces a la semana para evitar que ‘se acabe la pasión’ o que surja alguna infidelidad de ambas partes.

La polémica cláusula nupcial causó polémica por el hecho de que JLo quiere mantener activa su vida más íntima y, al parecer, sería ella quien cree que la forma de conseguirlo es ‘atar’ a su marido con un documento firmado por él.

“Me parece horroroso, por favor, ¿dónde está el romanticismo? Es humillante para ella...qué horror. Imagina que estableces que tienes que dar un beso todas las mañanas, que en la ducha tienes que tener relaciones sexuales... ¿Me estáis tomando el pelo? ¿Esto existe? Es que me parece impresionante...” expresó la presentadora española Susanna Griso en Espejo público, opinión que se suma a la de miles en redes sociales.

JLO confirmó la noticia a través de su newsletter oficial (Foto: On the JLo)

Además, llamó la atención del público que en dicho contrato no hay nada agregado sobre las fortunas de ambos, pues prefieren comenzar su patrimonio juntos.

Parece que lo más importante al momento es tener una buena, sana y feliz relación entre ambos y se preocuparan por el dinero después. Anteriormente, se supo que Affleck le fue infiel a Jennifer Garner; quizá esta sea una de las razones que haya llevado a la cantante de Get Right a tomar esta decisión.

