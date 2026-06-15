México

Quién es Susi Bentzulul, la mujer tsotsil que obtuvo el doctorado en estudios de género por Conacyt

La trayectoria de Susi combina investigación, literatura, activismo y defensa de los derechos de las mujeres indígenas y los pueblos originarios

Guardar
Google icon
Susi Bentzulul es escritora, académica y traductora maya tsotsil
Susi Bentzulul, originaria de San Juan Chamula, Chiapas, es escritora, académica y traductora maya tsotsil. Actualmente es jefa del área de prevención del CENTRA de la FGE de Chiapas y estudiante de la Licenciatura en Derecho y Criminología. Foto: Especial

Susi Bentzulul, escritora, académica y traductora originaria de San Juan Chamula, Chiapas, se convirtió en un referente para las mujeres indígenas y los pueblos originarios tras obtener el grado de doctora en Estudios de Género, una meta académica que alcanzó con el respaldo del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La investigadora maya tsotsil compartió recientemente la culminación de este proceso académico, que representa un logro personal, pero también un avance en la representación de las mujeres indígenas dentro de los espacios de educación superior, investigación y generación de conocimiento en México.

PUBLICIDAD

Su historia ha llamado la atención debido a que combina la formación académica, la defensa de los derechos de las mujeres, la promoción de las lenguas originarias y una destacada trayectoria literaria y de servicio público.

¿Quién es Susi Bentzulul?

Susi Bentzulul es originaria de San Juan Chamula, Chiapas, y pertenece al pueblo maya tsotsil. Es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), además de contar con estudios de maestría y doctorado en Estudios de Género por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).

PUBLICIDAD

A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como escritora, traductora, investigadora y promotora cultural, enfocando gran parte de su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y en la visibilización de las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios.

La académica también continúa ampliando su formación profesional, ya que actualmente cursa la licenciatura en Derecho y Criminología.

Obtuvo el doctorado en Estudios de Género con apoyo de Conacyt

La obtención del grado de doctora representa uno de los mayores hitos en la carrera de Susi Bentzulul. Su formación fue respaldada por el entonces Conacyt, institución que impulsó la preparación de investigadores y especialistas en distintas áreas del conocimiento.

Su logro ha sido destacado debido a la baja representación histórica de mujeres indígenas en los programas de posgrado y en los espacios académicos especializados, particularmente en disciplinas relacionadas con los estudios de género.

Para diversas organizaciones y colectivos, la trayectoria de Bentzulul demuestra la importancia de garantizar el acceso de los pueblos originarios a la educación superior y a los programas de investigación científica.

Una trayectoria reconocida dentro y fuera de México

La labor de Susi Bentzulul ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en dos ocasiones, además de participar en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, y en actividades académicas del Centro Xavier Villaurrutia.

Asimismo, ha formado parte de programas de liderazgo internacional y ha recibido importantes distinciones, entre ellas:

  • Premio Estatal de la Juventud 2021.
  • Premio Nacional Martha Sánchez Néstor 2022.
  • Mérito Lector 2024.

Estos reconocimientos han destacado tanto su trabajo literario como su compromiso social en favor de las mujeres indígenas y las comunidades originarias.

Su obra literaria y activismo en defensa de las mujeres indígenas

Además de su carrera académica, Susi Bentzulul ha desarrollado una importante producción literaria. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Tenbilal Antsetik / Mujeres olvidadas”, publicación que ha tenido difusión internacional a través del Fondo de Cultura Económica (FCE).

Su activismo se ha enfocado en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones.

Durante 2025 se desempeñó como coordinadora regional de los Centros LIBRE en la región Altos de Chiapas, dentro del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), impulsado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (SEMUIGEN).

Actualmente ocupa la jefatura del área de prevención del CENTRA de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde donde participa en acciones orientadas a la prevención de la violencia y el fortalecimiento del bienestar comunitario.

Un referente para las nuevas generaciones indígenas

La historia de Susi Bentzulul se ha convertido en un ejemplo de perseverancia académica y compromiso social. Su formación como doctora en Estudios de Género, sumada a su trabajo literario y comunitario, la posiciona como una de las voces indígenas contemporáneas con mayor proyección en Chiapas y en México.

Su trayectoria refleja los avances que han logrado las mujeres indígenas en ámbitos tradicionalmente limitados para sus comunidades y evidencia la importancia de impulsar políticas de inclusión educativa, cultural y científica para los pueblos originarios.

Temas Relacionados

TsotsilDoctoradoConacytMujeres indígenasPueblos originariosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿No habrá clases este jueves? Pablo Lemus decreta asueto en Jalisco por el México vs. Corea del Sur

El gobernador confirma la medida para el segundo partido de México en el Mundial 2026

¿No habrá clases este jueves? Pablo Lemus decreta asueto en Jalisco por el México vs. Corea del Sur

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

En el operativo también fueron detenidos diez integrantes de células delictivas, armamento y sustancias químicas en diversos municipios del estado

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Manifestantes de la CNTE mantienen cerrados ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este lunes

Manifestantes de la CNTE mantienen cerrados ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Es oficial: La Coordinación Nacional de Becas ya publicó las fechas de depósito para el bimestre mayo-junio de la Beca Gertrudis Bocanegra

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal previo a su fallecimiento: “La amarraban”

El ex presentador de La Oreja sostiene que fue testigo de situaciones que le causaron molestia y que, según sus palabras, resultaron “muy tristes”

Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal previo a su fallecimiento: “La amarraban”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

Sheinbaum evita responder a zar antidrogas de EEUU y deslinda a México del fentanilo

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz: piden a gobernadora de Sinaloa atender la crisis con acciones

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

DEPORTES

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de discriminación en el Mundial: “Todas y todos somos iguales”

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre polémicas declaraciones de Mauricio Ymay: “Contener no es lo mismo que reprimir”

México finaliza con 15 medallas dentro del Panamericano Sub 23 de Lucha Libre celebrado en Perú

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México