Quién es Susi Bentzulul, la mujer tsotsil que obtuvo el doctorado en estudios de género por Conacyt

Susi Bentzulul, originaria de San Juan Chamula, Chiapas, es escritora, académica y traductora maya tsotsil. Actualmente es jefa del área de prevención del CENTRA de la FGE de Chiapas y estudiante de la Licenciatura en Derecho y Criminología. Foto: Especial

Susi Bentzulul, escritora, académica y traductora originaria de San Juan Chamula, Chiapas, se convirtió en un referente para las mujeres indígenas y los pueblos originarios tras obtener el grado de doctora en Estudios de Género, una meta académica que alcanzó con el respaldo del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La investigadora maya tsotsil compartió recientemente la culminación de este proceso académico, que representa un logro personal, pero también un avance en la representación de las mujeres indígenas dentro de los espacios de educación superior, investigación y generación de conocimiento en México.

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Su historia ha llamado la atención debido a que combina la formación académica, la defensa de los derechos de las mujeres, la promoción de las lenguas originarias y una destacada trayectoria literaria y de servicio público.

¿Quién es Susi Bentzulul?

Susi Bentzulul es originaria de San Juan Chamula, Chiapas, y pertenece al pueblo maya tsotsil. Es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), además de contar con estudios de maestría y doctorado en Estudios de Género por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA).

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A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como escritora, traductora, investigadora y promotora cultural, enfocando gran parte de su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres indígenas y en la visibilización de las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios.

La académica también continúa ampliando su formación profesional, ya que actualmente cursa la licenciatura en Derecho y Criminología.

Obtuvo el doctorado en Estudios de Género con apoyo de Conacyt

La obtención del grado de doctora representa uno de los mayores hitos en la carrera de Susi Bentzulul. Su formación fue respaldada por el entonces Conacyt, institución que impulsó la preparación de investigadores y especialistas en distintas áreas del conocimiento.

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Su logro ha sido destacado debido a la baja representación histórica de mujeres indígenas en los programas de posgrado y en los espacios académicos especializados, particularmente en disciplinas relacionadas con los estudios de género.

Para diversas organizaciones y colectivos, la trayectoria de Bentzulul demuestra la importancia de garantizar el acceso de los pueblos originarios a la educación superior y a los programas de investigación científica.

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Una trayectoria reconocida dentro y fuera de México

La labor de Susi Bentzulul ha sido reconocida en múltiples ocasiones. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en dos ocasiones, además de participar en el Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, y en actividades académicas del Centro Xavier Villaurrutia.

Asimismo, ha formado parte de programas de liderazgo internacional y ha recibido importantes distinciones, entre ellas:

Premio Estatal de la Juventud 2021 .

Premio Nacional Martha Sánchez Néstor 2022 .

Mérito Lector 2024.

Estos reconocimientos han destacado tanto su trabajo literario como su compromiso social en favor de las mujeres indígenas y las comunidades originarias.

Su obra literaria y activismo en defensa de las mujeres indígenas

Además de su carrera académica, Susi Bentzulul ha desarrollado una importante producción literaria. Entre sus obras más reconocidas se encuentra “Tenbilal Antsetik / Mujeres olvidadas”, publicación que ha tenido difusión internacional a través del Fondo de Cultura Económica (FCE).

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Su activismo se ha enfocado en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación de las mujeres indígenas en espacios de toma de decisiones.

Durante 2025 se desempeñó como coordinadora regional de los Centros LIBRE en la región Altos de Chiapas, dentro del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM), impulsado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (SEMUIGEN).

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Actualmente ocupa la jefatura del área de prevención del CENTRA de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, desde donde participa en acciones orientadas a la prevención de la violencia y el fortalecimiento del bienestar comunitario.

Un referente para las nuevas generaciones indígenas

La historia de Susi Bentzulul se ha convertido en un ejemplo de perseverancia académica y compromiso social. Su formación como doctora en Estudios de Género, sumada a su trabajo literario y comunitario, la posiciona como una de las voces indígenas contemporáneas con mayor proyección en Chiapas y en México.

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Su trayectoria refleja los avances que han logrado las mujeres indígenas en ámbitos tradicionalmente limitados para sus comunidades y evidencia la importancia de impulsar políticas de inclusión educativa, cultural y científica para los pueblos originarios.