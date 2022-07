La saxofonista María Elena Ríos sorprendió tocando junto a La Maldita Vecindad en el Zócalo

(Foto: CDMX)

María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en septiembre de 2019, brilló esta noche con su saxofón al acompañar en el escenario a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México.

La joven sorprendió con su talento a los miles de espectadores que se dieron cita en el corazón de la capital para el espectáculo gratuito. Con gran habilidad, María Elena acompañó a la agrupación mexicana.

Roco Pachukote, al introducir a la joven oaxaqueña le dedicó unas palabras de respeto y admiración, en la que además incluyó a todas las mujeres, pues aseguró que: “¡Este es el tiempo de las mujeres!”.

(Foto: CDMX)

Que despierte “la energía femenina en todos nosotros; la energía femenina en nosotros los hombres. Que vuelva a despertar el cuidado, el cariño, el amor, la verdadera protección de todo lo que amamos. Y es por eso que hemos invitado a una hermana que ha demostrado que el arte y la música son la mejor herramienta para trascender toda negatividad, y que el corazón humano, el amor y la creatividad no pueden ser detenidos bajo ninguna tiranía, ninguna violencia. Invitamos a este escenario a nuestra hermana, María Elena Ríos para que nos comparta su energía y esa fuerza del amor y del poder femenino”.

Sumado a ello, a través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo apoyó y reconoció a la saxofonista por sus habilidades musicales, así como por su ímpetu.

“Nuestro reconocimiento y apoyo a @_ElenaRios, una mujer de lucha, que está noche estuvo rompiendo barreras y demostrando su talento junto con la @MalditaVecindad frente a miles de personas. Es un orgullo tenerte en el Zócalo de la Ciudad”, dijo la mandataria.

(Foto: CDMX)

De acuerdo con usuarios de redes sociales que presenciaron a María Elena tocar su saxofón, ella logró aportar mucho al concierto de esta velada.

Cabe recordar que antes la saxofonista ya había colaborado con La Maldita Vecindad, pues en 2021 fue parte de la nueva versión de “Cachahua”, canción que hace homenaje a su estado.

Asimismo, en la edición de El Vive Latino de este año, en el Foro Sol, la joven participó con los músicos.

En ese entonces, para una entrevista con El Universal, María Elena relató que el guitarrista de la banda la contactó para invitarla a colaborar. “Me han manifestado que es con mucho respeto, con cariño y para visibilizar lo que me pasó. Me he quejado con ellos de todo lo que me ha pasado. Son muy buenas personas, gente muy bonita”.

(Foto: CDMX)

En junio del 2021, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Juan Antonio Vera Hernández, El Junior, hijo del exdiputado priista y empresario gasolinero, Juan Vera Carrizal, por ser uno de los presuntos autores intelectuales del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos.

Las autoridades oaxaqueñas precisaron en la ficha que es buscado por tentativa de feminicidio e informaron que ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por información verídica que conduzca a su paradero y facilite su captura. De acuerdo con la prensa local, Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista.

