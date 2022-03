Vive Latino 2022: María Elena Ríos, saxofonista atacada con ácido, tocó con la Maldita Vecindad

La saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en el año 2019, participó con La Maldita Vecindad en el Vive Latino 2022 (Video: Twitter/@mafaldita3)

La saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en 2019, compartió el escenario con la agrupación Maldita Vecindad durante la clausura del primer día del Festival Vive Latino 2022, el cual se está llevando a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Durante los primeros minutos de este 20 de marzo, la banda mexicana inició su interpretación ante un escenario con más de 80 mil personas.

Precisamente, una de las sorpresas más gratas para el público fue ver y escuchar a la saxofonista mixteca acompañar a la banda mexicana que fusiona ritmos como el rock, el ska, el reggae y el reggae influencias de la música mexicana como el danzón y el bolero. A través de redes sociales, comenzaron a circular algunos clips en los que María Elena cautivó al público.

Aunque hasta el momento la saxofonista no ha hablado sobre su experiencia de participar con la Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, sí ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para compartir todos los videos y fotografías que tomaron los asistentes durante su presentación y algunos aprovecharon para felicitarla por su participación en el escenario Indio.

La saxofonista compartió el escenario con la agrupación mexicana e interpretó canciones como "Solín", "Kumbala" y "Calahua" (Foto: Twitter)

“Grande María Elena Ríos”, “Mujer de una pieza”, “Lo de Maldida Vecindad y Elena Ríos pasará a la historia, me tiene sorprendido lo cabr*n que son los músicos y todo lo que representan para México”, “¡Que ching*n y que fortaleza se necesita para, a pesar, de las tragedias, salir adelante y enfrentar con actitud valiente los retos que la vida te pone!” y “Elena Ríos, la mujer a la que le sucedió algo terrible y no deja de ser una mujer extraordinaria, hermosa y muy talentosa”, fueron algunos de los comentarios que recibió en redes sociales.

Además, en los accesos al foro fueron colocadas imágenes alusivas al mural en Iztapalapa que el artista Pedro Peña Reyes realizó en honor a la intérprete oaxaqueña. Cabe destacar que, apenas el pasado seis de marzo, María Elena regresó a los escenarios como invitada en el concierto que ofreció Alejandro Robles, con la Banda Femenil Regional de Mujeres del Viento Florido, en la región mixe de Oaxaca.

Sin embargo, esta no es la primera vez que colabora con la Maldita Vecindad, pues el pasado 1 de octubre del 2021 se realizó una nueva versión de la canción Chacahua, en la cual participó la saxofonista y fue dedicada a los pueblos de Oaxaca y a la comunidad afromexicana.

María Elena Ríos colaboró por segunda vez con la Maldita Vecindad (Video: Twitter/@mafaldita3)

En entrevista con El Universal, María Elena relató que el guitarrista de la banda la contactó para invitarla a colaborar. “Me han manifestado que es con mucho respeto, con cariño y para visibilizar lo que me pasó. Me he quejado con ellos de todo lo que me ha pasado. Son muy buenas personas, gente muy bonita”, expresó.

En junio del 2021, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) emitió una ficha de búsqueda para localizar a Juan Antonio Vera Hernández, El Junior, hijo del exdiputado priista y empresario gasolinero, Juan Vera Carrizal, por ser uno de los presuntos autores intelectuales del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos.

Las autoridades oaxaqueñas precisaron en la ficha que es buscado por tentativa de feminicidio e informaron que ofrecen una recompensa de hasta un millón de pesos por información verídica que conduzca a su paradero y facilite su captura. De acuerdo con la prensa local, Vera Hernández, por órdenes de su padre, contrató a dos trabajadores de la construcción para que agredieran a la saxofonista.

