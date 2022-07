Perrito se hace viral en TikTok al bailar “Za Za Za, Mesa que más aplauda”.

(Foto: Captura de pantalla)

Un perrito bailando “El Za Za Za, Mesa que más aplauda” de Grupo Climax se volvió la sensación en TikTok al enternecer y al mismo tiempo hacer reír a los usuarios de la plataforma.

La canción lanzada en 2004 fue todo un éxito en su época, volviéndose un “clásico” del vulgo mexicano que no ha dejado de escucharse, de ahí que en el video corto pusieran la marca de agua “Cómo supiste que soy Mexicano” con letras blancas.

Y es que al sonar la canción el cachorro de color blanco comienza a brincar y “bailar” al ritmo de la famosa canción de fiesta. Mientras el perrito hace su show, las personas sentadas a su alrededor le aplauden, tal y como señala la canción.

El video, ya supera las 2 millones de reproducciones en la plataforma, además de casi medio millón de reacciones, pues es una sensación del momento junto a otros videos de tendencias de mascotas.

(Foto: Captura de pantalla)

“El perrito tipo: Weeyyy mi canción”, “te amo perrito mexicano”, “Te amo perrito que baila la mesa que mas aplauda”, “también con la canción de la pelusa hubiera quedado jaja”, dijeron algunos de los usuarios en la publicación de TikTok.

Perrito ve con desprecio al escuchar “Mi bebito fiu fiu”

Tal vez “Mi bebito fiu, fiu” sea el tema de moda y ya casi todo el mundo se ha enganchado con la exitosa creación de Tito Silva Music. A pesar que ha sido covereado en otros ritmos e idiomas, lo cierto es que todavía quedan quienes no se enganchan con la fiebre que es furor en todas las redes sociales.

Pero en este caso solo hablamos de los humanos. Nadie le ha preguntado a los perritos que es lo que sienten cuando escuchan este pegajoso tema. Aunque hay uno al que no hace falta preguntarle nada, pues su expresión dice mucho más de lo que cualquiera se podría imaginar.

Y es que de acuerdo a un simpático video que se ha hecho viral en la red social de TikTok, hay un perrito que parece dejar bien claro que entre sus preferencias musicales no se encuentra “Mi bebito fiu, fiu”.

(Captuta: TikTok / @masqueunamigo)

Al escucharla lanza una de esas miradas que expresan fastidio, seguramente, escuchar el tema una y otra vez durante el día. El dueño, al darse cuenta de la reacción de su mascota decidió grabarlo y subirlo a TikTok. Sin embargo, además de la mirada algo que lo hizo más gracioso es que otro perrito a su lado ignora por completo la situación y sigue dormido.

“La cara yo no soy ningún fiufiu”, “Adoptado pero a que costo”, “X: Y tu perro muerde?...: No, solo te juzga”, “el perro: qué me vez wey, quita eso”, “No manches esa mirada juzga”, “el perro me representa cuando ponen esa cosa”, “la mirada de ese perro me identifica JAJAJA”, “mi hermana cada q escucha esta canción”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

De igual manera, los me gusta no se quedaron atrás y hasta ya suman más de 3 millones. Con relación a los comentarios, se puede ver de todo tipo, pero la mayoría toma con mucho humor la manera en la el perro reacciona desde los primeros acordes de ‘Mi bebito fiu fiu’.

