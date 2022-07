Licenciado Batman: así es el abogado de Aguascalientes que busca justicia a través de las leyes

El licenciado Batman se hizo viral después de su controversial traje (Fotos: Twitter)

Juan José Licón, un abogado que reside en Aguascalientes, pasó a la historia mexicana, tras viralizarse por la peculiar forma de ejercer su profesión. Y es que, al mero estilo de superhéroe, el profesionista utiliza desde trajes con referencias a Batman, hasta hojas membretadas con el símbolo del “hombre murciélago”.

Todo comenzó después de que en redes sociales -principalmente Twitter- comenzara a circular la imagen de un hombre con una vestimenta formal, pero con un estampado del característico personaje de DC Cómics. Asimismo, en algunos rótulos de las calles el hombre se identificaba como El licenciado Batman.

El litigante, titulado por la Universidad La Concordia y que se especializó en Derecho penal y familiar, ha señalado que una de sus motivaciones para ejercer su carrera profesional de esta manera tan peculiar, se debe a que le apasiona mucho lo que hace y quería ir un paso más allá.

“Todo deriva porque siempre me gustó Batman, porque es un justiciero, entonces a raíz de eso, pues me relacioné con el personaje. Ya cuando me llegó la vida para estudiar como abogado es por eso que opté por salir de lo ordinario para buscar lo extraordinario, es decir, dejar los búhos, dejar las balanzas, para efecto de causar impacto haciendo algo diferente a los demás”, comentó Juan José para una entrevista en el diario Milenio.

El Licenciado Batman es serio en su trabajo (Foto: Twitter)

En dicha plática, el abogado explicó que el llamativo traje que utiliza también le funciona para atraer más clientes, no obstante, dejó en claro que la seriedad de su trabajo no está relacionada con su atuendo.

“Las fotos que salen en Facebook, en redes sociales de lo que respecta del marketing del traje, únicamente las fotos fueron para la cuestión de marketing, pero realmente, como se puede ver, soy abogado serio”, explicó.

“La imagen de Batman primero que nada lo hice por obtener una sonrisa de los niños. Sí, porque siempre he dicho que sonreír es gratis y además cura el alma, entonces opté por poner las bardas con la imagen de Batman, para que cuando un niño pasara se emocionara y tomara la fotografía”.

Cabe señalar que, después de que sus fotos comenzaran a circular en Internet, los usuarios no tardaron en reaccionar y varios de ellos se mostraron sorprendidos por la audacia del abogado.

El abogado es famoso en aguascalientes (Foto: Twitter)

“Los gringos tienen a Saúl (Goodman), nosotros al Licenciado Batman”. “El licenciado Batman sí existe”. " Si fueran acusados de un crimen o un delito, ¿a quién llamaban? ¿Al Licenciado Valeriano o al Licenciado Batman?”. “Lo único que me motiva a seguir adelante es ver este mural del Licenciado Batman todos días los camino al Tribunal”, son algunas de las menciones que han aparecido en Twitter.

Los memes que dejó el día del abogado

El 12 de julio se conmemora el Día del Abogado en la República Mexicana y el humor característico de su población no se podía quedar atrás con la creación de memes alusivos a esa profesión en redes sociales.

“Yo viendo como en el grupo de la oficina se ponen de acuerdo para ir a comer mañana por el día del abogado”, dice uno de los tuits en donde se retomó la imagen de Juan Gabriel detrás de una palmera.

“El demonio de mi cuarto viendo que me aprendo los términos jurídicos en latín para mi examen de Romano”. “La foto de perfil de mi compa que estudia derecho, debe 5 materias y todavía tiene el descaro de celebrar el día del abogado”, escribieron los internautas.

Foto: Twitter

Foto: Twitter

