Así defendió Salvador Zerboni a Alejandra Guzmán de acusaciones de Frida Sofía

Salvador Zerboni aseguró que Alejandra Guzmán se desvivía por su hija, Frida Sofía (Fotos: Facebook Alejandra Guzmán/Salvador Zerboni)

Salvador Zerboni volvió a salir en defensa de su ex pareja Alejandra Guzmán tras las acusaciones que ha recibido por parte de Frida Sofía, quien hace unos meses interpuso a través de sus abogados una denuncia por violencia familiar, corrupción de menores y abuso contra la cantante.

Alejandra Guzmán y Salvador Zerboni tuvieron una tórrida relación hace varios años, después de que la Reina del rock terminara su noviazgo con el pare de su hija, Pablo Moctezuma. Pese a que la relación duró sólo unos meses, eso le habría bastado al actor para desmentir las acusaciones que Frida Sofía hace en contra de la cantante, pues aseguró que su ex novia en ningún momento actuó como mala madre.

En entrevista con Hoy, Zerboni volvió a ser cuestionado acerca de qué vio de la relación entre Alejandra y Frida cuando llegaron a convivir hace más de 20 años, él nuevamente aseguró que dentro del hogar de la hija de Silvia Pinal no llegó a ver nada malo, de hecho, todo siempre fue bueno.

Frida Sofía presentó una denuncia en contra de su abuelo y su mamá por corrupción de menores, violencia familiar y abuso (Foto: Instagram / @laguzmanmx)

“Es una gran señora, es una gran artista y es una gran madre, y eso es lo que yo vi, y eso es lo que me atrevo a decir porque no tengo nada malo que decir, yo todo lo que me tocó fue bonito, y que espero que se arreglen ya estas cosas porque son familia”, respondió el histrión.

Salvador agregó que él no fue testigo de ninguna de las cosas que llegó a mencionar Frida acerca de cómo la trató la intérprete de Yo te esperaba ya que dentro del hogar de los Guzmán siempre hubo amor, incluido el que él llegó a sentir por la cantante y su hija.

“Nada extraño ni todas estas cosas rimbombantes que se escuchan, o que el río suena, pero la verdad a mí no me consta absolutamente nada más que buena vibra y buenas intenciones de Alejandra porque yo siempre la veía enamoradísima de su niña y siempre la vi darle puro cariño y puro amor incluyéndome a mí estando ahí”, comentó el actor de La Reina del Sur.

Alejandra Guzmán terminó su relación con Pablo Moctezuma cuando su hija era pequeña (Foto: @demian_gamez / Twitter)

No es la primera vez que Zerboni responde de esta forma al ser cuestionado sobre los señalamientos que hizo la modelo en contra de Alejandra Guzmán. El pasado abril asistió al programa Mimí contigo, en donde compartió que él llegó a presenciar cómo era la cantante como madre durante la infancia de su hija ya que convivió con ambas durante su noviazgo con la Reina de corazones.

Según puntualizó el villano de telenovelas, Guzmán se desvivía en atenciones a su única hija, pues expresó: “Yo no vi nada raro, yo vi puro amor. Alejandra la abrazaba, la cargaba, la besaba y la apapachaba, y esto y lo otro, y todo era muy divertido. Ale siempre dio lo mejor de ella y siempre estuvo increíble, nunca tuvo ningún problema”.

El conflicto legal entre la familia comenzó cuando la defensa de Frida Sofía presentó una denuncia formal en contra de su abuelo y mamá, Enrique y Alejandra, respectivamente.

Se desconoce si Frida Sofía ya ratificó su denuncia desde Estados Unidos (Foto: Twitter/@SueltaLaSopaTV)

De acuerdo con lo anunciado por Xavier Olea, uno de los representantes del despacho Olea & Olea Abogados, con este proceso buscarán llegar hasta las últimas consecuencias que podrían incluir prisión, de comprobarse los delitos de violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

Gloria Izaguirre es una de las actrices que apoya las acusaciones de la modelo, pues aseguró que ella fue testigo de los malos tratos de los Guzmán hacia Frida.

