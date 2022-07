Alexander Acha se pronunció ante presunto acoso en La Academia: “Comparto el sentir y la preocupación”

Alexander Acha habló sobre el supuesto caso de acoso dentro de La Academia (Foto: Instagram/@alexanderacha)

La Academia está en el ojo del huracán y no exactamente por la participación de sus académicos, sino por una situación tras bambalinas de presunto acoso sexual que se habría presentado dentro de la misma producción del reality show más longevo e importante de la empresa del Ajusco.

Durante la primera semana de julio a través de las redes sociales circuló un video supuestamente tomado de la transmisión sabatina de La Academia, donde a los alumnos se les puede ver realizando sus rutinas cotidianas dentro de la casa.

En el material audiovisual que ha colocado a La Academia en el ojo de la opinión pública, supuestamente se pueden escuchar a dos miembros del staff, quienes habrían lanzado comentarios lascivos en contra de dos académicas, Cesia y Jackie, por lo que al percatarse de sus declaraciones habrían cortado el audio de la transmisión.

Tras la filtración del audio, se convirtió en tendencia de redes sociales, donde usuarios se pronunciaron en contra de lo sucedido y se unieron para exigir justicia. Sin embargo, el grupo de fans de una de las afectadas se ha distinguido por exigir fuertemente algún pronunciamiento público de la empresa o de algún ejecutivo de La Academia.

Los altos mandos de la producción se han mantenido herméticos tras la polémica en la que se encuentran. Cabe destacar que tras la presión de redes sociales, el actual director artístico del reality musical de TV Azteca, Alexander Acha, rompió el silencio y se pronunció al respecto a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

El hijo del icónico intérprete mexicano, Emmanuel, quien ha dejado ver su lado como educador musical, se pronunció tras el supuesto caso de acoso por medio de sus redes sociales emitiendo una proclama donde hace especial hincapié en investigar la situación y mostró su apoyo y respeto a las concursantes afectadas.

“Mi responsabilidad como Director de La Academia está delimitada a aspectos de formación artística y del desempeño académico de los alumnos. No obstante ello, he informado a la producción del programa de aquello que se ha hecho de mi conocimiento para que tomen las medidas que correspondan”, redactó el intérprete de Te amo.

“Quiero hacerles saber que comparto el sentir y la preocupación de todos ustedes, de las académicas y de sus familias”, añadió el director de La Academia.

Mientras tanto, Jackie, una de las afectadas y quien fue expulsada el fin de semana pasado, dijo en entrevista para un programa de Azteca que no se enteró de las acusaciones: “Si me hubieran hecho algo a mí, yo se la parto y me hubieran sacado de La Academia”, relató la exparticipante.

Por otro lado, Vanessa Claudio, quien está fungiendo como una de las presentadoras esterales de La Academia, fue una de las voces que rompió el silencio sobre el caso por orden expresa de la producción, ya que mantiene constante comunicación con los alumnos de la decimotercera generación del reality.

“Esta mañana se filtró una conversación privada en la transmisión 24/7 entre dos personas que pensaron que se estaban dirigiendo a los académicos. Se investigó y no fue el caso (...) Condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes”, informó la conductora.

La presión ha sido tal que el caso ha escalado hasta los oídos de Ricardo Salinas Pliego, dueño y presidente de TV Azteca, quien a través de sus redes sociales prometió dilucidar el caso de supuesto acoso sexual de manera interna.

