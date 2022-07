Alejandro Tommasi ofrecerá recompensa a quien proporcione información sobre su exesposo prófugo

Alejandro Tommasi nuevamente buscará justicia en la demanda contra su exesposo por difamación (Foto: Instagram/@alejandrotommasiof)

Luego de años de estar en medio de un conflicto legal en contra de una revista de espectáculos y de su expareja, Alejandro Tommasi reveló que ofrecerá una recompensa a quien le pueda proporcionar información sobre el paradero de Óscar Ruíz, quien fue su esposo y arruinó su imagen con diferentes declaraciones supuestamente falsas.

En 2017 el actor Alejandro Tommasi fue víctima de presunta difamación por parte de su exesposo, quien, después de su separación, comenzó a difundir diferentes supuestas calumnias sobre el histrión, la que más habría afectado a su imagen fue que supuestamente hacía grandes fiestas en las que contrataba hombres con fines sexuales, así como también lo acusó de serle infiel en la relación que duró 16 años.

Es por ello que el histrión dijo en entrevista con Sale el Sol que quiere limpiar por completo su imagen, pero para esto necesita que Óscar Ruíz reaparezca, pues supuestamente es un prófugo de la ley.

Alejandro Tomassi vivió un terrible divorcio al lado de Óscar Ruiz, quien supuestamente lo golpeó (Foto: Archivo/Twitter/Óscar Ruíz)

“Ya fue, pero no lo encuentran porque está escondido. Que la gente se entere, para que si alguien sabe de su paradero, si alguien lo ve, que por favor dé información”, comentó Tommasi.

Agregó que, debido a que han pasado varios años y el proceso continúa varado, ya ha hablado con sus abogados sobre la opción de ofrecer una cuantiosa recompensa a cambio de información. “Más adelante nos iremos a la instancia de ofrece una recompensa, ya como si fuera un criminal, porque se está escondiendo, está evadiendo a la ley”, dijo el actor.

Asimismo, recordó que, dentro de las supuestas calumnias, también habría estado implicada la revista TV Notas, a la que denunció por publicar que él sufría de de VIH/SIDA, lo cual no era verdad. Este proceso legal no tuvo un buen fin para él, pues perdió el caso.

Alejandro Tommasi está dispuesto a retomar la demanda que hizo contra su expareja (Foto: Twitter/@alextommasiof)

No obstante, aseguró que está dispuesto a enfrentar un nueva denuncia pues habría encontrado irregularidades en el proceso y piensa evidenciarlas ante las autoridades para conseguir justicia.

“También una revista está en ese asunto, pero la juez dictaminó que no tenía yo la razón, y ahí están las portadas. También esa revista me hizo muchísimo daño y también estoy esperando justicia por ese lado. Ya se descubrió que la juez fue comprada (...) por eso no caminaba, por eso hay corrupción en los dos lados”, comentó.

Después de su divorcio, Alejandro Tommasi aseguró que vivió una pesadilla con Óscar Ruíz, pues, supuestamente, su esposo llegó a golpearlo y sacarlo de su departamento, así como también lo agredió verbalmente en varias ocasiones.

Óscar Ruíz también habría denunciado a Tommasi por haberlo golpeado (Foto: Archivo/Twitter de Óscar Ruiz)

El actor y Ruíz se casaron en 2011, pero el divorcio llegó a los cuatro años, cuando comenzaron las acusaciones frente a los medios. Después de un tiempo en el que parecía que todo se había calmado en la expareja, en 2017 anunciaron que estaban comprometidos nuevamente.

Luego de que nuevamente se separaron, Óscar supuestamente también habría denunciado ante las autoridades a Alejandro por presuntos diferentes delitos como violencia intrafamiliar, pero el histrión declaró que esto no habría sido verdad.

En 2021 Tommasi retomó el escándalo con su expareja ya que señaló que sufría acoso por parte de Ruiz. Según reveló en entrevista con Sale el Sol, su exesposo contantemente le hacía saber que no lo dejaría en paz y lo seguiría siempre hasta ver que su carrera decayera. También le enviaba mensajes a los seguidores del actor en redes sociales insultándolos.

