“Nadie sabe del dolor que me retuerce el alma. Nadie busca darme amor y calma. Sólo Dios que me recibe en su ternura y me abraza con su amor, más allá de la gloria. Ya me voy y se acabó mi historia, rezaré para tener clemencia. Gracias doy por su cariño, no a todos. Que me dieron un momento de paciencia. Los tendré en la memoria de mi alma y vendré a agradecer en el camino, solo digo gracias por ser lindos en mi pobre vida que se acaba. Buscaré una luz en su mirada, cuando recen por mi alma en el cielo” comentó, a través de sus redes sociales el primer actor.