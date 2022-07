Alejandra Guzmán buscará reconciliarse con Frida Sofía: “Algún día despertará”

(Foto: AP/Lynne Sladky - Foto Instagram: @ifrida)

Ya pasó más de un año desde que Frida Sofía acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de presuntos tocamientos indebidos que habría hecho en su contra cuando era una niña. Desde ese entonces, la modelo rompió comunicación con la dinastía Pinal, en especial con su madre, a quién señaló de corrupción de menores y violencia familiar. Tras las especulaciones que giran en torno al caso, Alejandra Guzmán dejó entrever que espera una reconciliación entre ella y su hija.

La intérprete de éxitos como Yo te esperaba, Hacer el amor con otro, Día de suerte y Mi peor error concedió una entrevista para Ventaneando, donde se sinceró sobre algunos aspectos de su vida privada, entre ellos, su fracturada relación con su única hija. Notablemente consternada con la situación, guarda la esperanza de que algún día Frida Sofía “recapacite” y vuelva.

“Soy una mamá que le duele lo que pasa, claro que soy sensible pero sé que algún día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta porque yo algún día también le reclamé a mi madre cosas”, declaró.

Cabe recordar que después de que la modelo señaló a su abuelo de presunto abuso durante una entrevista que cedió para Gustavo Adolfo Infante, tanto Alejandra como Luis Enrique -hijos de Silvia Pinal y Enrique Guzmán- saltaron en defensa de su padre y lanzaron algunas declaraciones en contra de la joven. No obstante, todo parece indicar que el tiempo calmó las aguas y la Reina de Corazones busca la tan anhelada reconciliación con su hija.

“Yo siempre tendré mi corazón abierto, sé que existe un hilo que es el cordón umbilical y eso nunca va a dejar de estar unido. Entonces, yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta porque hay mucha gente que no ve eso, que la utilizan, que le sacan cosas a su manera, pero algún día despertará, vino de aquí y está echa con amor, con eso nadie puede ni podrá”, continuó.

La reconocida intérprete no profundizó en detalles sobre en qué términos quedó su relación con Frida Sofía, ya que la modelo había emprendido un proceso legal su contra. Sin embargo, abrió su corazón para compartir que aunque este distanciada de su única hija siempre guardará un lugar muy especial en su vida sin importar los señalamientos públicas que ha hecho.

Frida Sofía y Gustavo Adolfo Infante (Foto: Captura de pantalla/El minuto que cambió mi destino)

“Hay cosas que también espero algún día vuelvan a encausarce pero hay que dejar que cada quien toque su fondo, hay que dejar que todo mundo aprenda, que cada quien escoja lo que quiere en la vida, cada quien tiene que hacer eso en la vida”, agregó.

Bajo este contexto, Alejandra Guzmán recordó que cuando estaba en la dulce espera de Frida Sofía enfrentó críticas por ser madre soltera, no obstante, tomó fuerza con su hija y juntas formaron una familia hasta que sus diferencias fueron más grandes.

“Yo estaba en el momento más importante de mi carrera y pude haberla no tenido y dije: ‘La quiero tener’, me valía gorro qué dijeran o a quién le parecía y a quién no... yo seguí adelante siendo madre y padre”, comentó.

nrique guzmán desmintió las declaraciones de su nieta. (Fotos: Cuartoscuro // Captura YouTube Noche de Luz)

Aunque Frida Sofía comenzó un proceso legal en contra de su madre, la cantante mexicana no quiso denunciar a su hija y prefirió mantener distancia con ella. No obstante, durante las últimas entrevistas que ha cedido para diferentes medios, ha confesado que espera algún día poder volver a hablar con su única hija.

