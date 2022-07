Camila Sodi posó sin ropa y mandó un conmovedor mensaje de libertad

La actriz incendió las redes sociales (Foto: Instagram/@camilasodi_)

Camila Sodi se ha convertido en una de las figuras femeninas dentro de la industria del entretenimiento más revolucionarias en los últimos años, pues ha demostrado ser más que la sobrina de Thalía y sus múltiples proyectos exitosos así como la conexión con sus fans la han amparado.

Recientemente la también cantante incendió las redes sociales al compartir dos fotografías sin nada de ropa en medio de lo que parece ser el desierto o una playa. Con solo un par de botas de color blanco y plateado, la más reciente intérprete de la descarada más famosa de la televisión mexicana, Rubí, acompañó el controversial momento con un mensaje de libertad, que más de uno ha aplaudido.

“La libertad: vivo en libertad cada que me acuerdo que esta vida se va y lo único que importa realmente, es el amor que te das a ti mismo y el amor que das a los demás, lo demás es confetti. Se libre de juicios propios y ajenos, se libre de ataduras mentales, se libre de tu propia mente y las limitaciones impuestas por ti mismo y/o por la sociedad. Se libre de ser diferente por ser auténtico elige el amor .Eso Si que es ser libre (*suena You won’t break my soul de Beyonce en el background*)”, escribió en Instagram.

De inmediato la actriz de telenovelas en Televisa como Inocente de ti, Señorita Pólvora y A que no me dejas, recibió una gran ola de comentarios positivos en los que la mayoría de sus seguidoras no dudaron en hacerle saber que el cuerpo de la mujer es mucho más de lo que un constructo social lo ha mitificado a lo largo de la historia de la humanidad, por lo que el poder femenino se pudo leer.

“Las mujeres somos esas mariposas que pones como emojis, somos libres como escribes, tal vez no con ese súper cuerpo como tú, pero sí me da mucho gusto ver a una compañera siendo feliz”. “Libres somos y libres queremos morir, que gusto verte como Dios te trajo al mundo siendo tú la que así lo decidió”. “Tu cuerpo está en otro nivel y lo digo sin envidia, al contrario que padre poder admirar a otra mujer”. “Igualita a tu tía Thalía, de verdad que las mujeres de esta familia de famosas nunca nos dejan de sorprender”. “Que emoción que seamos la mayoría mujeres y no un hombre cerdo cosificando”, escribieron.

La actriz y cantante, ya que ha demostrado tener los talentos de su tía Thalía, no ha dudado en contestar las muestras de cariño, dándole likes a los más significativos y respondiendo con emojis otros cuantos. Sin embargo también se han logrado colar uno que otro mensaje subido de tono por parte de público masculino.

Camila Sodi y la controversia con “Rubí”

Hace solo un par de semanas, la popular actriz mencionó para Televisa Univision que no investigó sobre las versiones anteriores del personaje creado por Yolanda Vargas Dulché:

“Cuando estás haciendo algo que trae muchas versiones atrás, desde mi punto de vista lo mejor es no contaminarte porque empiezas inevitablemente a hacer las cosas un poco parecidas, entonces decidí no ver nada”, expresó para TVyNovelas.

La controversia que se generó en redes sociales es debido a que la telenovela protagonizada por Bárbara Mori es considerada por los críticos, los fanáticos, el rating y consumidores de melodramas en todo el mundo como la mejor adaptación a la novela de Yolanda Vargas Dulché para Televisa, por lo que eso -sumado a que no todo el público quedó “encantado” con su versión” ha sido el motivo de algunos ataques.

