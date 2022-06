“Me da pena verla enferma, acabada”: Diana Bracho opinó sobre Silvia Pinal tras participación en el teatro

Diana Bracho habló sobre Silvia Pinal (Fotos: Cuartoscuro)

Silvia Pinal se vio inmiscuida en una amplia controversia recientemente, pues ha sido blanco de duras críticas por parte de colegas del medio, quienes llegaron a cuestionar su breve participación en la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, de la cual salió abruptamente.

Fue en esta ocasión que Diana Bracho, actriz que ha sido colega de la musa de Diego Rivera durante años, rompió el silencio y también dio su postura respecto al estado de salud en el que actualmente se encuentra la matriarca de la Dinastía Pinal.

Todo aconteció durante una entrevista con el programa De Primera Mano, donde la protagonista de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? mencionó en primera instancia la admiración que siente por la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán.

“Trabajé con Silvia en una telenovela con Juan Osorio. Trabajamos muy de cerca porque era mi suegra, entonces antes de cada escena me sentaba con ella y nos poníamos a estudiar. Hice otra obra con ella, Amor, dolor y lo que traigo puesto, que es un homenaje que el gran director Francisco Franco le hizo a Silvia. Una obra que fue una lectura de atril y Silvia estaba maravillosa”, comenzó a decir Bracho ante las cámaras y añadió:

“Siempre cuento esta anécdota porque es muy interesante: éramos 5 mujeres de diferentes edades, entonces había un momento donde bailábamos mambo todas. Entonces, se levantaba Silvia y se arrancaba con un mambo que era de ovación, nos veíamos tullidas las otras cuatro”.

La obra estelarizada por Silvia Pinal fue estrenada el domingo 8 de mayo (Foto: Cuartoscuro)

Pero, de pronto las declaraciones comenzaron a subir de tono y Diana Bracho ahondó en que le parecía triste ver las condiciones de salud en las que se encuentra actualmente Silvia Pinal.

“Admiro mucho su vitalidad, ahora, me da pena verla enferma, me da pena verla acabada. Yo no quiero verla así, cuando fui presidenta de la Academia siempre decía: ‘El Ariel de oro hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando que pueda dar las gracias coherentemente’”, continuó la actriz.

En este sentido, Bracho se refirió a la polémica obra de teatro en la que participó Pinal en fechas anteriores y destacó que, para ella, los hechos no se desenvolvieron de la mejor manera.

“Darle un reconocimiento a una persona que ya no habla, ya no ve, ya no asunta, a mí me parece muy doloroso. Espero que esté bien y que aprenda a estar de alguna una manera sola, porque es lo que nos va tocando en la vida”, concluyó.

Cabe recordar que a finales de mayo, tras la cancelación de último momento de una presentación especial para los medios de comunicación y la suspensión definitiva de la puesta en escena tras las críticas en redes sociales de la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, Silvia Pinal habló del tema.

La matriarca de la dinastía Pinal reapareció ante las cámaras del programa Hoy para compartir su sentir respecto a su polémico último trabajo en teatro. Sin profundizar mucho sobre el debate que se abrió en redes sociales al respecto, la reconocida actriz confesó que durante su primera función sintió muchos nervios debido a la carga de responsaibilidad que tenía por desarrollar su papel principal.

“Tenía muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba y veía aquel mundo y sentí que la responsabilidad estaba ahí, en mis manos. Cuando terminó todo di las gracias”, comentó para el matutino de Televisa.

“Yo me veo como soy, una actriz que trabaja como actriz, que lo más hermoso y bello que tengo es mi trabajo, el cariño del público, el cariño de ustedes que no me dejan, que me abrazan [...] me siento muy agradecida con Dio”, dijo en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO