Víctor García reveló por qué no es parte de “La Academia 20 años”

Víctor García sí habría sido invitado a ser parte del nuevo programa de “La Academia”, pero él no aceptó (Foto: Instagram/@victorgmusicaof)

A pesar de que Víctor García fue una de las primeras estrellas que surgieron de La Academia, no figuró en el programa especial que se emitió previo al estreno de La Academia 20 años y tampoco se sumó a esta entrega del reality, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y se ha hablado de roces con la televisora; no obstante, él aclaró el motivo por el que no es parte de los nuevos proyectos.

El pasado 11 de junio se emitió un programa especial de La Academia, en donde algunos de los alumnos de la primera generación recordaron varios de los momentos más polémicos que vivieron estudiando dentro del programa y qué fue de sus vidas, pero algunos exacadémicos decidieron no ser parte de este proyecto.

Toñita fue una de las primeras que dio a conocer que a algunos alumnos no los habían invitado a ser parte del regreso de La Academia, pero al no mencionar a quiénes más, a parte de ella no fueron convocados, se rumoró que Víctor García tampoco habría recibido pase de entrada debido a que gran parte carrera y publicidad también los desempeña en la televisora de la competencia, Televisa.

El cantante confesó que no ha visto "La Academia 20 años", pero piensa que es un programa que debe mantenerse para nuevas generaciones (Foto: Instagram/@victorgmusicaof)

Sin embargo, en un encuentro con la prensa a las afueras de la televisora de San Ángel, el intérprete de Otra vez reveló que sí recibió la invitación, pero él decidió no aceptar.

“Sí tuve una invitación, pero fue, casi casi, de un día para otro. Sí, todo tiene que ser así (con tiempo)”, dijo el cantante.

No obstante, agradeció todas las puertas que le abrió el haber sido parte de La Academia y que el proyecto siga en pie para que otras generaciones de talentos también tenga la oportunidad de debutar en la industria musical.

Víctor quedó en segundo lugar en el último concierto de la primera generación de "La Academia"(Foto: Twitter/@la-academia-fans)

“Lo único que tengo que agradecer es que siga habiendo ese tipo de proyectos, sería muy lamentable que desaparecieran esas grandes oportunidades que en el momento fue para mí, y que gracias a esa puerta, que supe aprovechar, porque también hay que ser paciente, darle seguimiento, no estancarse en esas cosas”, expresó Víctor.

Agregó que mantiene una buena relación con gran parte de sus excompañeros y, principalmente con TV Azteca y Televisa, pues con ninguna de las televisoras han surgido desacuerdos por estar trabajando para ambas.

También mencionó que está feliz por Yahir, pues es un reto para su compañero el haber aceptado ser conductor de La Academia 20 años, aunque prefirió no tocar el tema de las críticas que ha recibido el intérprete de Alucinado por su desempeño en el programa.

García mencionó que se siente orgulloso de Yahir por haber aceptado, ser conductor de un programa por primera vez (Captura Instagram: @laacademiatv)

“Me da mucho gusto que también esté Yahir, qué buen reto agarró, la verdad es un reto fuerte, ser conductor de un programa y con ese peso, pero siento que siempre ha sido así, una persona avante”, mencionó García.

Víctor García es uno de los exacadémicos más queridos por el público, pues aunque el premio mayor se lo llevó Myriam Montemayor, él quedó en segundo lugar gracias al apoyo de los espectadores. El también actor no sólo se quedó con un un millón de pesos, sino que también se le abrieron las puertas como actor en Televisa.

Luego de haber protagonizado varias telenovelas en la televisora del Ajusco, se unió a las filas de la Fábrica de sueños para participar en la telenovela Por amar sin ley. Desde entonces, varios de sus proyectos los ha llevad de la mano de Televisa.

SEGUIR LEYENDO: