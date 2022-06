Diseñadora acusó a Sherlyn de robarle más de 15 mil pesos en ropa: “No necesito cámaras, sino mis cosas”

La diseñadora se mostró indignada ante las cámaras por las acciones de Sherlyn (Foto: Instagram/@sherlyny)

Sherlyn es una actriz mexicana que ha resaltado a lo largo de su carrera por su participación en telenovelas como Alborada o Clase 406. Pero en esta ocasión, el drama persiguió a la famosa más allá de la ficción después de que una renombrada diseñadora llamada Aline Moreno la denunciara por “robarle” mas de 15 mil pesos en ropa.

Fue en un encuentro con los medios, donde la mujer denunció públicamente que Sherlyn la buscó para una colaboración y, tras llevarse las prendas prestadas de su tienda, dejó de responder y no las devolvió.

“Que me regreses mis cosas y por favor te pido: yo respeto tu parte profesional, yo no necesito cámaras, yo necesito mis cosas y quiero mis cosas”, comenzó a decir.

Asimismo, la diseñadora mostró algunos mensajes de la conversación que tuvo con la actriz, para demostrar que efectivamente la famosa fue a su tienda.

“No tengo nada en contra de ella, de hecho me caía super bien, yo sé que es una niña muy querida y por lo mismo yo le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que hagan esto. Yo sé que es un abuso de confianza, no puedo dejar en tela de juicio que me las robó, pero ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta”, añadió.

En los textos compartidos por Aline se observa que presuntamente Sherlyn la habría contactado porque quería llevarse un diseño de la mujer para un proyecto que haría con Univision.

“Todo se dio bajo que ella me buscó, ella se llevó las cosas de la tienda y no las regresa. No es mucho (dinero), son de 15 a 20 mil pesos, pero no es la parte económica, se llevó cosas de diseñadores, se llevó cosas mías”, sentenció.

Ante esta situación y tras presentar la noticia, uno de los conductores de Ventaneando mencionó que -después del escándalo- Sherlyn ya saldó su deuda.

“Resulta que tras las advertencias de Aline al decir: Sherlyn si no me pagas, voy a denunciarte’, Sherlyn finalmente ya le depositó, le pagó el dinero y le mandó una foto de la ficha de depósito para decir: ‘Ahí muere’”, explicó Ricardo Manjarrez.

Sherlyn quiere tener otro bebé

En abril de 2022, Sherlyn externó su deseo de ser nuevamente mamá y añadió que estaba dispuesta aún sin contar con una pareja sentimental.

“Mi plan es tener otro bebé pronto. (Lo platiqué) con mi mamá. Los niños tienen que ser más planeados”, dijo la actriz para People en español.

Sobre su futuro embarazo, Sherlyn añadió “Se me antoja muchísimo esto...Ya habrá tiempo para la parte del amor”. La actriz contó a la publicación que no tiene una pareja actualmente, pero eso no sería impedimento para concretar su deseo de volver a ser madre.

“Los pretendientes están ahí siempre, esos siempre tienen la puerta abierta. De ahí a que los deje pasar es otra cosa, estoy enfocada a mi hijo...Claro que se siente bonito escuchar palabras bonitas”, agregó.

La actriz considera que actualmente sólo tiene la intención de ver por su hijo. “Lo primero es mi hijo y no voy a poner a un proyecto antes que a él, mi mamá se vino a Miami conmigo (mientras grababa Tu cara me suena) André se queda con la abuela mientras yo trabajo”.

