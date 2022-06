La Academia 20 años: Mariana Logue fue la cuarta expulsada del reallity

Mariana Logue fue la cuarta expulsada (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La Academia: 20 años sigue siendo de lo más visto a nivel nacional en cada emisión de fin de semana, pues las controversias y su cuestionable casting de nuevos talentos ha resultado encajar con la búsqueda de distracción de los televidentes.

En su más reciente edición conocimos a la nueva expulsada que no podrá continuar en la búsqueda de obtener el reconocimiento de La Casa de Canto, el contrato para grabar un sencillo musical con video en una reconocida disquera internacional y también ser el o la nueva vocalista de Grupo Cañaveral -información proporcionada por el cantante Emir Pabón, después de su presentación en el programa-.

Azúcar Amargo fue la canción que interpretó Mariana Logue y no logró conquistar el gusto del público pues a pesar de haber tenido un buen rendimiento en semanas anteriores, en esta ocasión la originaria de la Ciudad de México recibió críticas sumamente duras a lo que parecía un gran retroceso a su desempeño ante las cámaras, por lo que los televidentes optaron por votar en su contra siendo la nueva expulsada del reality festejo de TV Azteca.

Presentó "Azúcar Amargo" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Mariana Logue no continúa en La Academia. Se despide de sus compañeros y del gran escenario que le dio una increíble oportunidad. Así se convierte en la expulsada del quinto concierto, pero jamás abandones tu sueño por la música”, escribieron en las redes sociales del reality show conducido por el cantante y ex académico Yahir.

Por su parte, la representante de la capital del país mencionó lo siguiente tras recibir la noticia por parte del padre de Tristán Othón Fierros y la carismática Vanessa Claudio: “El alumno que abandona La Academia esta noche tan solo conquistó el 12.43% de los votos, eres tú Mariana Logue”, expresó Yahir a lo que ella respondió “Gracias muchas gracias por esta oportunidad, ha sido una experiencia reveladora, agradecida con todos mis maestros compañeros y amigos”, declaró la ahora ex académica.

En una encuesta del programa el 71% del público voto para que se fuera Rubí (Foto: Instagram/@laacademiatv)

En redes sociales la opinión se dividió, pero no a favor de la cantante : Rubí. Tras interpretar La Misma Luna de una forma muy controversial, los jueces optaron por mencionar que había sido el peor desempeño de la originaria de San Luis Potosí, por lo que Lolita Cortés nuevamente no tuvo piedad y expresó su descontento, por que siga dentro de la casa, algo que el resto de los jueces compartieron al grado de que incluso Ana Bárbara -quien ha resultado ser la jueza más tranquila- también señaló teniendo una de las pocas ideas compartidas con la Jueza de Hierro.

Por ello televidentes no dudaron en usar sus cuentas de Twitter e Instagram para señalar que por una parte era justa la eliminación, mientras que por otra sería mejor que Rubí también ya saliera y así mejor regresaran a otros ex académicos que se habían desempeñado mejor pero no pudieron avanzar en La Academia: 20 años.

Así la despidieron sus compañeros (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Okay que bueno que se fue ella porque de verdad se le notaba mucha soberbia o algo así, pero mejor hubieran hecho expulsión doble porque nuestra quinceañera sigue de mal en peor”. “¿Neta, después de esa presentación van a seguir comparando a Rubí con Jolette? Porque hasta para ser la niña bonita que no canta bien se necesita ser bonita y cantar poquito, algo que irónicamente carece la famosa quinceañera”. “El sábado se fueron dos que tenían más talento que Mariana y Rubí, si nos leen como dijo Alexander Acha yo voto que hagamos una campaña para sacar a la quinceañera y regresar a los chicos”, escribieron en redes sociales.

