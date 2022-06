Karely Ruiz abrió el debate: “Todos quieren una modelo pero no invierten en su pareja”

Karely tiene 21 años y saltó a la fama por su exuberante figura (Foto: Instagram/@KarelyRuiz)

Una publicación en Facebook se ha hecho viral desde días pasados ya que afirma que “Todos quieren una Karely, pero no invierten en su pareja. No es nada barato. Inviértele a tu esposa, pareja o novia y verás como queda igual o mejor”.

El post en cuestión fue publicado por una cuenta dedicada a la estética, belleza y maquillaje y alude a la influencer Karely Ruiz, una de las modelos más populares de las redes sociales, quien destaca por su belleza y figura.

La página publicó que nadie nota toda “la producción” que existe detrás de personalidades como la joven regiomontana, quien cuenta con casi 6 millones de seguidores en Instagram y un exitoso perfil en OnlyFans.

La joven fue objeto de comentarios respecto a la "inversión" económica para poder lucir como ella (Foto: Facebook)

Y es que la autora de la polémica publicación indicó que “detrás de esta mujer (Karely) hay una gran inversión”, y criticó a quienes no le brindan recursos a sus parejas para destinarlos a su arreglo personal.

En la imagen se puede ver una imagen de la modelo de 21 años, quien según la página tuvo que hacer una larga lista de “inversiones” para mejorar su imagen: extensiones de pelo, uñas, pestañas, pedicura, liposucción, glúteos, aumento de senos, bichectomía, gym, alimentación saludable, ropa, joyas, accesorios, bolsas, brackets, tatuajes.

“Todos quieren una hermosa mujer, pero no quieren invertir en ella, pero ven a Karely y desearían tener una así, no sean hipócritas”, sentencia la página.

La influencer cuenta con un perfil de OnlyFans, donde según ha declarado, cuenta con muchos admiradores (Foto: Instagram)

La postura ha dividido opiniones: mientras algunas personas apoyan la idea argumentando que “la belleza cuesta”, otras mujeres aseguran que no requieren “ese tipo de inversiones”, pues lo que importa es sentirse bien consimo mismas.

“Cuando una invierte en sí misma, sirve para quitarle el dinero a los hombres y obtener lo que se quiere. Las mujeres que sabemos lo que somos no hacemos estos ridículos posts tirando indirectas”, “Todas quiséramos, algunas no pueden económicamente, algunas más teniendo la solvencia no se atreven o lo dejan para luego. Lo cierto es que puedes tener el cuerpo más bonito y ser la envidia de muchas personas, pero si al final del día no te gusta y no amas lo que ves en el espejo, nunca va a ser suficiente”, se lee entre los comentarios más destacados en respuesta al post.

Hace unos meses Karely visitó a Andrés García, quien se mostró muy cariñoso con la influencer (Foto: @andresgarciatvoficial/Instagram)

Otra postura descarta las “inversiones en belleza” porque “no es eterna” y además “no es una prioriudad”: “Yo no quiero a una Karely, no nos metan en una bolsa. Invertir en ‘belleza’ es un desperdicio de dinero, porque la belleza no llega ni a los 30-40. Además, de que si se ‘invierte’ realmente no se es ‘hermosa’, nomás está tuneada”.

Otras opiniones en el polémico post destacan que “andar operando a la pareja es negarle su belleza natural, que es obligarla ser artificial, algo que no es”, mientras otros aluden a la cosificación del cuerpo de la mujer:

“A que quieran controlarla o sea usada como un objeto, pero también lo hipócrita que es que le exigen que se arregle y haga ejercicio y tenga cuerpazo, cuando le dejan la responsabilidad de los niños, la comida, la casa, etc, etc”, se puede leer en los comentarios.

La influencer regiomontana compartió una imagen del pasado, cuando aún no se había sometido a ninguna intervención estética (Foto: Instagram)

Problablemente la publicación llegó a oídos de Karely Ruiz, pues el día 22 de junio, la influencer compartió una antigua imagen donde se ve su notable cambio físico:

“Esta soy yo antes de operarme , bonita a mi manera y si decidí operarme fue por gusto y porque tuve la manera de hacerlo. Todas son HERMOSAS, dejen de acomplejarse y si tienen el dinero para operarse HÁGANLO, si quieren entrenar y tener cuerpo fit háganlo, no estamos para darle el gusto a nadie , más que a nosotros mismos. Todas tenemos imperfecciones y eso nos hace vernos PERFECTAS”.

