Tundieron a María León por defender a Yuri tras señalamientos de homofobia: “Que no lucre como aliada LGBT+”

María León opinó sobre supuesta homofobia de Yuri (Fotos: Instagram/@mex-endrag6/@sargentoleon)

Junio ha llegado y con ello el mes del orgullo o pride; ante esto, usuarios de redes sociales arremetieron contra las recientes declaraciones que la cantante María León hizo en apoyo a Yuri, quien en repetidas ocasiones ha sido señalada por realizar comentarios serofóbicos y de odio contra la comunidad LGBT+.

Y es que todo comenzó durante una entrevista que la ex integrante de Playa Limbo tuvo con Ventaneando, en donde fue cuestionada sobre las acusaciones de homofobia que se han realizado contra la intérprete de éxitos como Detrás de mi ventana y La maldita primavera.

“Yuri es mi amiga, es un ícono musical que antes de que hubiera otro tipo de polémica, yo me sentía inspirada porque es una mujer fuerte, no es fácil ser una mujer en la industria. Hay tantas batallas, que cada quién está pasando de manera individual, de manera artística, en la industria (...) que yo soy aliada de Yuri en el aspecto de que somos dos mujeres que nos ha costado un huevo y la mitad del otro llegar hasta donde estamos”, comenzó a decir la también bailarina.

En este sentido, María León apuntó que si bien no estaba de acuerdo con lo que La jarocha pensaba, desde su perspectiva intentaba respetarla.

María León reveló de Yuri(Foto: Instagram / @sargentoleon)

“Sin embargo, lo que yo puedo hacer es, desde mi trinchera, defender esos temas (LGBT+) con los que estoy de acuerdo, junto con la comunidad, desde adentro de la comunidad, no sólo como una aliada, entonces Yuri tiene todo mi amor, todo mi cariño, pero cuántos amigos tienes que no están de acuerdo con estos temas y así como ella es libre de expresar su sentir, aunque no apoya lo que yo apoyo, pues yo también tengo la libertad de expresar el mío y defenderlo aunque vaya contrario a lo que ella cree”, comentó.

Tras estas declaraciones usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar y varios de ellos despotricaron en contra de María León, pues ahondaron en que la libertad de expresión no iba relacionada con ser antiderechos.

“Ir en contra de derechos humanos no es libertad de expresión, sino quiere cuestionar a sus amistades a mi me vale verg*, pero que no lucre ni se venda como defensora ni aliada LGBTIQ porque sus prioridades claramente son sus amistades cristianas”. “Ser cristiano antiderechos no es libertad de expresión, suck it up”, fueron algunas de las menciones.

Usuarios tundieron a María León (Foto: Andina)

Asimismo, otros internautas, aunque coincidieron en que la industria musical es un ámbito complejo para las mujeres, añadieron que eso no justificaba los comentarios de odio que Yuri ha hecho en varias ocasiones contra la comunidad LGBT+.

“Pues así como ella se refiere que le a costado abrirse paso en la industria, a nuestra comunidad le toma décadas años tener respeto y los derechos humanos básicos y te recuerdo que la libertad de expresión termina cuando invades el derecho de alguien más punto”. “Su discurso sobre las mujeres en la industria no es incorrecto, pero, el hecho de que seas vulneradx no significa que sea correcto vulnerar a alguien más… es como justificar al bully, porque recibe bullying, y no es así, mucho menos cuando estamos hablando de personas adultas”, sentenciaron.

