“¿Por qué me llamaste cobarde?”: la explosiva pelea en vivo entre Alan Tacher y Giovanni Medina por Ninel Conde

Foto: Despierta America - captura de pantalla.

Giovanni Medina y Alan Tacher protagonizaron una acalorada pelea en el programa Despierta América que provocó más de una reacción, especialmente la de los conductores de Chisme No Like!, Elisa Beristain y Javier Ceriani.

El empresario y conductor se enfrascaron en un pleito transmitido en vivo en la emisión matutina de Univisión, donde entre otras cosas, se habló de la situación legal de Ninel Conde y Larry Ramos.

El conflicto comenzó porque “La Bombón asesino” fue invitada esta semana como conductora invitada a Despierta América, pero en la emisión no se le cuestionó sobre la situación de su actual pareja sentimental o el proceso de custodia de su hijo Emmanuel.

En respuesta, Giovanni Medina apareció en Chisme No Like! donde atacó con todo a la producción de Univisión y especialmente hacia Alan Tacher.

Video: Despierta America.

El conductor mexicano reaccionó en plena transmisión al entrevistar a Medina, lo interrumpió en más de una ocasión y hasta quiso tergiversar sus opiniones durante su intercambio que duró casi 15 minutos y fue transmitido la mañana de este viernes.

“Te lo contesto, si me deja hablar porque le gusta entrevistarse solo”, se escuchó decir al empresario en constantes ocasiones.

De esta manera, Giovanni expuso sus razones para mantener una férrea batalla contra la cantante y actriz, como que no recogió al niño en la escuela, no ha cubierto algunas necesidades del menor o hasta su actual relación sentimental.

Ambos hombres intercambiaron varios comentarios en plena transmisión e incluso se arrebataron la palabra, pero Alan fue insistente con el cuestionamiento: “¿Por qué me llamaste cobarde?”

“Sea humilde, señor Tacher. Investigue lo que la gente quiere saber y eso para mí, además de un acto de cobardía, es un periodismo rancio”, comentó Giovanni.

Giovanni Medina y Ninel Conde han sostenido un largo conflicto por la custodia de su hijo desde hace varios meses (Foto: Twitter e Instagram)

“Primero no soy periodista, nunca lo he dicho, soy conductor desde hace 30 años, pero tampoco usted es juez ni parte ni jurado y se mete en cosas que no le incumben. Me deja hablar, por favor. No es más cobarde el que amenaza a mujeres”, esto provocó que los dos se hicieran de palabras en la emisión.

Esto dio pie a que Alan Tacher revelara que otro conductor de Despierta América ha recibido amenazas e insultos de parte de Giovanni Medina.

A pesar del enfrentamiento, Medina agradeció el espacio ofrecido por el programa de Univisión para plantear su postura sobre la custodia del hijo que procreó con Ninel Conde.

Tras la pelea, “La Bombón asesino” aceptó que ha sufrido por la conducta que siempre ha tenido el papá de su hijo y ofreció una disculpa a Alan Tacher.

Este intercambio de comentarios despertaron las reacciones de cientos de expectadores del programa de Univisión y los mismos conductores de Chisme No Like!, Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Los conductores de Chisme No Like!, Elisa Beristain y Javier Ceriani reaccionaron a la pelea entre Alan Tacher y Giovanni Medina (Foto: Captura de pantalla de Chisme en Vivo)

“Hicieron rating con nosotros. No hablaron de Premios lo Nuestro. Giovanni se llevó todos los ratings”, comentó el periodista argentino en su programa de este viernes.

“Quedaste muy mal”, añadió Elisa Beristain justo al comentar la sonada pelea de esta mañana.

De acuerdo con Ceriani, la presencia de Ninel Conde en Despierta América fue pactada y a modo para beneficiar la imagen de la famosa mexicana, lo que provocó más de una crítica para la imagen de todos los involucrados y el coraje de Giovanni Medina.

Ambos presentadores reprobaron que en el programa matutino de Univisión se despreciara y desprestigiara su trabajo.

“El pobre de Alan quedó, el pobrecito, como cola. Ya llegó un momento en que el que me dio tanta tristeza de cómo lo estaba, con pruebas, arrastrando en el piso”, añadió Elisa Beristain.

“La Bombón asesino” se involucró sentimentalmente con Larry Ramos.

La periodista mexicana ofreció sus cámaras para dar su derecho de réplica a Alan Tacher.

Hay que recordar que Giovanni Medina y Ninel Conde han sostenido un largo conflicto por la custodia de su hijo desde hace varios meses, tiempo en el que “La Bombón asesino” se involucró sentimentalmente con Larry Ramos.

