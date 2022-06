Nodal y Cazzu comparieron escenario en México antes de aparecer tomados de la mano: “Me gusta mucho su música”

Cazzu tiene 28 años, mientras que Nodal recién cumplió 23. (Fotos: Getty Images)

La controversia en torno a la vida sentimental de Christian Nodal sigue dando de qué hablar. Hace unos días se viralizaron unas imágenes donde apareció tomado de la mano de Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, durante su reciente visita a Guatemala. Como era de esperarse, comenzaron a correr rumores sobre su posible relación sentimental, sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido dicha información.

Pero, contrario a lo que muchos piensan, esa no fue la primera vez que los cantantes fueron captados juntos. A mediados del pasado mes de mayo cuando el intérprete de Botella tras botella, Ya no somos ni seremos, Adiós amor y Dime cómo quieres ofreció dos fechas en la Feria de San Isidro Metepec y fue durante una de estas presentaciones donde contó con la presencia de la argentina, quien acudió al palenque para disfrutar del espectáculo.

Sin embargo, cuando el ex prometido de Belinda notó su presencia la invitó a compartir el escenario y juntos interpretaron Si te falta alguien, tema que inundó todas las plataformas digitales en 2019. En ese entonces sus fans no sospechaban que tan solo unas semanas después serían vinculados sentimentalmente.

“Nodal y Cazzu cantando Si te falta alguien sólo aumentó mis ganas de escuchar su colaboración”. “La carita de Nodal... que Lindo es emocionado y muy humilde”. “Cosas random nunca imagine: Cazzu con Christian Nodal”. “Cristian ya está superando su ex relación se ve más sanado más feliz”. “La cara de él todo emocionado: ‘¿DE VERDAD? ¿NETA?’ y pela sus ojitos”. “Ocupo alguien que me vea como nodal ve a cazzu”, fueron algunas reacciones en TikTok.

Tras su inesperada colaboración en el palenque de Metepec y antes de que se desataran los rumores sobre su posible noviazgo, Cazzu concedió una entrevista para el espacio radiofónico de Jessie Cervantes en EXA, donde compartió la emoción que sintió cuando el intérprete del regional mexicano la invitó al escenario.

“Bien, la verdad, la pasé súper bien. Como que fue una sorpresa en verdad, yo no lo tenía planeado, yo solo fui a ver el show y surgió como de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita, a mí me gusta mucho su música”, dijo.

Así, la artista argentina no solo se declaró fan de Nodal, también compartió que su canción favorita es Si te falta alguien y confesó que le gusta mucho componer sobre el amor: “Vivirlo no sé si tanto, pero escribirlo sí”; no compartió más detalles sobre su encuentro con el mexicano.

Durante la misma conversación recordó que la primera vez que visitó tierras mexicanas fue antes de la pandemia, cuando participó en un festival de música. Desde ese encontes quedó enamorada del país y comenzó a soñlar con la posiblidad de algún día poder llenar alguno de los recientos.

“Me encanta México, siempre me va muy bien en México [...] cada vez que vine tuve conciertos increíbles, fui parte de un festival, hice medios, hable con la gente, es uno de mis lugares preferidos”, dijo.

La artista lució el pelo corto y morado, como ahora luce Nodal (Foto: Instagram)

También se declaró fan de la cumbia mexicana aunque también es un género muy popular en Argentina: “Me gusta mucho la cumbia, no se si bailo bien, la siento, pienso en cumbia y me dan unos movimientos. Me gusta mucho la cumbia mexicana, me gusta mucho la cumbia villera y toda la combua de mi país pero creo que mi preferida es la mexicana”.

Finalmente explicó que tipo de araña representa su nuevo concepto musical: “La araña de mi disco y de mi concepto es una viuda negra que es venenosa, esa mejor no cruzarnos con una, esa es la que mata, sobre todo las hembras que son las venenosas y que sabes que matan al macho después del coito, como que le costó caro”.

SEGUIR LEYENDO: