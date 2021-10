Alfredo Adame se mofó de la desafortunada situación de Laura Bozzo:“Me insultó, se burló. Eso fue lo que la condenó”

Alfredo Adame y Laura Bozzo (Fotos: Cuartoscuro).

Alfredo Adame en entrevista para Venga La Alegría atacó sin piedad a la conductora peruana Laura Bozzo. Esto avivó la rivalidad que tienen las celebridades desde inicio del año.

El también conductor señaló que la mala racha que ha tenido Laura Bozzo, principalmente por sus choques con la ley, se debe a que arremetió contra él.

“Me insultó, me ofendió, se burló. Eso fue lo que la condenó”, explicó Alfredo Adame, una de las estrellas más polémicas de la actualidad.

Adame en el foto de "Hoy" (Foto: Instagram/@programahoy)

Laura Bozzo enfrenta diversos procesos legales, entre los que destacan sus problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la demanda que interpuso Gabriel Soto junto a su pareja.

En la misma emisión de Venga La Alegría, Alfredo Adame criticó el físico de la comunicadora peruana. “No me imagino lo que es haber despertado por 17 años con Laura Bozzo desmaquillada”, resaltó.

La trifulca entre Adame y Bozzo ha tenido diversos capítulos. El ex conductor de Hoy insistió que fue él personalmente quien denunció a Laura Bozzo y llamó al SAT de manera directa.

Adame se interesó en la situación legal de Bozzo cuando una persona en Instagram, cuyo nombre no reveló, le comentó que quiso comprar un departamento de la peruana, pero al investigar más su estatuto se dio cuenta de varios problemas.

Laura Bozzo enfrenta cargos contra evasión de impuestos y su situación se agrava tras estar prófuga de la justicia

No obstante, según el conductor, Laura Bozzo pudo evitarse los problemas legales, pero sus deudas solo iban en aumento. De deber 12 millones se alcanzó la cifra de 80 millones. Razón por la que se exigió una ficha para su aprensión.

A Laura Bozzo se le imputó por faltas como evasión fiscal y venta fraudulenta de un inmueble. Esas fueron las razones por la que Alfredo Adame lanzó un llamado a las autoridades correspondientes.

Sumado a esto, Alfredo Adame tiene resentimiento contra la conductora peruana desde que protagonizaron una trifulca en el programa Laura sin censura.

En este programa, ambos se lanzaron insultos y pedradas. Por su parte, Bozzo tildó a Adame de ser una persona misógina. Como defensa, Adame respondió: “Me das asco, tu imagen es de verdad asquerosa”.

Laura Bozzo es buscada en más de 100 países (Foto: Archivo)

Desde entonces, Adame ha difamado a Laura Bozzo en diversos programas televisivos. Una de las faltas más significativas fue cuando el actor puntualizó que la ex pareja de Bozzo, Cristian Zuárez, estuvo involucrado en una red de trata de personas.

A pesar de ya no mantener la relación, Zuárez defendió a su ex pareja. No solo respondió, sino atacó públicamente a Adame en el programa Willax TV.

“Que sea con publico para que vean cómo le parto su madre a este desgraciado malnacido irrespetuoso. Yo le voy a enseñar a respetar a las mujeres”, enfureció Cristian Zuárez.

La situación de Laura Bozzo no puede ser más que escabrosa. Cristian Zuárez, quien dijo que no terminaron en malos términos, aún tiene contacto con la peruana y recalcó que sufre depresión.

Se enfrascaron en una discusión durante varios minutos (Captura YouTube/Unicable)

Los problemas rebasaron a Bozzo. Su ex pareja dictaminó: “La primera cosa que tiene Laura en su contra es la depresión. Si a ella la encerrarán, estaríamos matándola”.

El cantante advirtió que si Laura Bozzo cayera en prisión, esta revelaría un listado de nombres importantes.

Zuárez añadió: “Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo en base en ir a la cárcel, yo voy a a dar los nombres de los contadores y de mucha gente que tuvo que ver en que ella esté pasando estas cosas”.

Entretanto, la Fiscalía General de la República (FGR), organismo mexicano, puso en marca una orden de aprehensión en su contra. La situación escaló hasta la Interpol, quien tiene una ficha para su detención hasta en 150 países.

