Las palabras de Cazzu que echarían abajo supuesto noviazgo con Christian Nodal: “Siempre mejor no”

Cazzu había mencionado que sólo era una gran fanática de Nodal y que no mantenían romance alguno (Foto: Getty Images)

Luego de haber aparecido tomada de la mano con Christian Nodal mientras disfrutaban de un helado por las calles de Guatemala, Cazzu negó tener un romance con el sonorense y sólo se dijo fan de su música.

El pasado 7 de junio comenzaron a circular videos de Cazzu y Nodal tomados de la mano en Guatemala. Ambos se veían contentos y permitían que los fans capturaran el momento, evidenciando que tenían una muy buena relación y no temían hacerla pública.

Debido al comportamiento de ambos, los rumores acerca de su posible noviazgo no tardaron en comenzar a circular. Inclusive, algunos fans del intérprete de Botella tras botellas dedujeron que el nuevo tatuaje que se hizo el cantante habría sido en honor a su cariño por la argentina.

Loa cantantes sonrieron en todas las ocasiones en que vieron que estaban siendo captados de la mano (Foto: TikTok/@jassgrajeda23)

Sin embargo, Cazzu se encargó de frenar las diferentes teorías sobre su supuesto romance, pues confesó que está tranquila con su soltería y es una gran admiradora de Christian.

La rapera fue invitada a la cabina de Exa para hablar acerca de sus nuevos proyectos musicales, motivo por el que fue cuestionada acerca de la razón por la que compartió escenario con Nodal semanas atrás.

“La pasé súper bien. Fue una sorpresa porque no lo tenía planeado, yo sólo fui a ver el show. Surgió de repente cantar juntos. Cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho su música”, respondió la intérprete de Maléfica.

En ese momento, Cazzu aseguró que a ella le gusta escribir acerca del amor y temas románticos, pero no está dispuesta a vivir las situaciones sobre las que canta, remarcando que se siente mejor sola por ahora.

Nodal acompañó a Cazzu en su presentación dentro del "Primavera Sound", confirmando que sí mantienen una relación muy estrecha (Captura: @nodal/ instagram)

“Me gusta escribir sobre eso (el amor); vivirlo, no sé si tanto... A parte, con todo lo que trabajamos, siempre mejor no”, comentó, con lo que habría confirmado que no es novia del intérprete de Adiós amor.

Sin embargo, habría sido después de esta entrevista que los dos cantantes aparecieron nuevamente juntos durante el show que Cazzu ofreció en España en el Primavera Sound, el pasado 9 de junio.

Así como la intérprete de Mucha data había disfrutado del concierto de Christian Nodal en primera fila de la Feria de San Isidro Metepec en mayo, el sonorense también acompañó a Cazzu desde la primera fila del Primavera Sound.

Pese a que no aparecieron juntos en las imágenes que compartieron de ese día, la cercanía en la que se encontraban hicieron que los rumores sobre su supuesta relación amoroso se hicieran más fuertes.

Nodal había comentado que prefería, por el momento, estar en compañía de sus amigas con y sin "derechos" (Foto: Cuartoscuro)

Nodal, por su parte, no había confirmado ni desmentido su supuesto noviazgo, pero anteriormente comentó que estaba concentrado en su carrera y en sanar las heridas emocionales que le habría dejado su compromiso roto con Belinda.

Y es que durante mayo, el intérprete de Mariacheño confesó que aún mantenía conversaciones con su exnovia, motivo por el que él no se cerraba a volver a abrir su corazón a la española.

No obstante, mencionó que por el momento está en un “paro en el amor”, pues quería curar sus penas, pero no por ello iba a rechazar a sus amigas, de quienes recalcó que algunas son “con derecho y sin derecho”.

Desde su ruptura con Beli, el cantante de 23 años ha sido visto acompañado de diferentes influencers como Mariana García, Aurora Cárdenas y Mariana Ríos, pero ninguna de las tres habría sido su pareja oficial.

