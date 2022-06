Cómo fue la primera vez que BTS vino a México

BTS se presentó por primera vez en México en 2014, cuando tenían tan sólo un año de haber hecho su debut en la industria del K-Pop (Foto: Reuters)

Antes de que BTS se convirtiera en el fenómeno mundial que es hoy, hace ocho años visitó México por primera vez y fue ovacionado por cientos de fans que desde entonces los apoyaban en su carrera.

Fue en 2014 cuando se dio a conocer que en México tendría su primer festival de K-Pop, pues la televisora surcoreana KBS decidió que el país azteca sería sede del programa Music Bank, pues estaba llevando a cabo una gira internacional. A la vez, fue el primer gran evento de pop coreano celebrado en el país.

La televisora dio a conocer que entre los artistas que serían parte de este único evento serían: B.A.P., Girl’s Day, Infinite, BEAST, Ailee, EXO-K y, por supuesto, BTS. Para entonces, los Bangtan Boys todavía no reunían la misma cantidad de fans que hoy, pues acababa de pasar un año desde su debut, pero fueron muy bien recibidos por los miles de fans que ese 30 de octubre se reunieron en la Arena Ciudad de México.

A un año de su debut, BTS todavía era considerado un grupo "nuevo" dentro de la industria (Foto: Twitter/@KBSMusicBank)

Desde meses antes los intérpretes de Butter enviaron varios mensajes a los fans del pop coreano para invitarlos al Music Bank y emocionarlos. Ellos se dijeron impacientes por primera vez tocar suelo azteca y cantar tan lejos de su país natal.

Días antes de que se llevara a cabo el concierto, Jungkook, Jimin, RM, Jin, Suga, V y J-Hope viajaron a la Ciudad de México. Fue un viaje de casi 24 horas desde Corea del Sur, pero finalmente llegaron a la capital para poder disfrutar un poco de las atracciones turísticas, tener sus respectivas pruebas de sonido y ensayos con un grupo de dance cover.

BTS se reunió con el grupo RE: On Soul, compuesto por seis jóvenes que habían ganado un concurso de dance cover y tenían la oportunidad de subirse al escenario del Music Bank.

J-Hope coordinó gran parte de la adaptación de la coreografía con RE: On Soul (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Horas antes del concierto, sin RE: On Soul esperarlo, BTS los sorprendió con la noticia de que compartirían escenario, por lo que comenzaron los ensayos para hacer de una coreografía que estaba hecha para siete de trece personas.

El show comenzó con todos los artistas invitados siendo presentados y cantando La Bamba, luego cada solista o grupo fue pasando, presentando al menos una canción, hasta que tocó el turno de BTS.

Los Bangtan Boys abrieron su presentación con una Intro de una versión corta de We are Bulletproof. La siguiente canción que cantaron fue Danger. Los integrantes, que para entonces no pasaban de los 22 años, se desplazaron a lo largo del gran escenario y se acercaron un poco a sus fans mexicanas.

Los integrantes compartieron en su antiguo blog que les emocionaba mucho haber tenido un buen recibimiento en México a pesar de ser "rookies" (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Esa no fue su única presentación pues, como una de las sorpresas especiales de ese día, después de que se presentaran otros artistas, RE: On Soul entró al escenario para hacer su presentación de No more dream.

Luego de unos minutos de su presentación, los intérpretes de Dynamite se sumaron al escenario, sorprendiendo al público y, principalmente a sus fans.

Para terminar el show, todos los artistas se reunieron nuevamente en el escenario y cerraron el show con Run To You y un recuento de algunas de las canciones más famosas de cada uno. Por su parte, BTS cantó Dope.

Jimin compartió que pidió un deseo en la pirámide después de cantar un poco y recargarse de energía (Foto: Blog de BTS)

Pese a que la visita del grupo fue muy corta, pudieron disfrutar por unas horas de las tradiciones mexicanas por el Día de los Muertos, también visitaron las Pirámides de Teotihuacán.

Al subir la Priámide del Sol, Jimin pidió un deseo especial, que era el de poder ganar el primer lugar de todos los programas de televisión donde se presentaran, pues para entonces todavía eran considerados como un grupo rookie y sólo en ciertas ocasiones obtenían el galardón.

Después, se fueron con la promesa de que regresarían pronto.

Al siguiente año también se presentaron en el festival de pop coreano KCON en la Arena Ciudad de México.

