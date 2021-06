“Anduve con el país entero”: Ana Martín habló acerca de sus noviazgos y reveló por qué nunca quiso casarse

Ana Martín compartió algunos de sus secretos para ser feliz y mantenerse con un cutis perfecto (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín ha sido una de las actrices que ha logrado mantener su lugar dentro del mundo del espectáculo en México a través de su larga carrera como actriz, es por ello que compartió que uno de sus secretos para mantener su felicidad a pesar de ver su nombre en el mundo de la farándula, ha sido no dejar que algún hombre la compre.

A través de sus redes sociales, en donde usualmente es muy activa, la actriz de 75 años posteó una imagen en la que rescata una respuesta que dio en una de sus entrevistas más recientes, en ella aseguró que nunca dependió de los hombres que fueron su pareja, porque siempre tuvo lo necesario para ser una mujer completamente autosuficiente.

“Nunca dependí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba”, dijo Martín.

La actriz compartió algunas de sus respuestas a través de Instagram y Twitter (Foto: Instagram / @anamartinof)

En la misma entrevista que publicó TV Notas se encuentra otra de las respuestas que compartió en su cuenta de Twitter, en donde también compartió que su perfecto cutis se debe a las mismas razones:

“Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nadie me ha ‘amarrado’; eso sí, tengo buen gusto y nunca anduve con ningún político, por eso no tengo arrugas y tengo bonito cutis”, escribió.

La última de las declaraciones que reprodujo fue acerca del porqué nunca aceptó que alguno de sus novios millonarios, si es que los tuvo, no estuvo dispuesto a mantenerla con tal de que ella ya no trabajara, a lo que respondió de forma contundente que, de hecho, los tuvo, pero su independencia como persona no tiene precio.

Ana Martín aseguró que siempre trabajó para ella y es muy feliz siendo soltera y sin hijos (Foto: Twitter / @AnaMartinActriz)

“Mi libertad nunca estará en venta; tuve un novio muy rico que me regaló muchísimas alhajas, pero nos peleamos y delante de él tiré las joyas en una coladera para que viera que a mí no me compran con dinero”.

Martín fue muy honesta con sus respuesta y sin tapujos habló de sus novios, pero dijo nunca revelaría nombres, pues la mayoría de sus relaciones fueron cortas porque nunca se comprometió sentimentalmente ya que “se me acababa la pasión”.

Según dijo la protagonista de Gabriel y Gabriela, esa actitud frente al amor y las relaciones es herencia de su padre, Jesús Martínez “Palillo”, quien tuvo la fama de ser un conquistador de mujeres, tuvo 11 hijos de diferente madre y nunca pensó en el matrimonio.

Ana Martín también fue cantante en su juventud (Foto: Twitter / @AnaMartinActriz)

Hoy, después de haberse casado en casi todas las producciones en las que estuvo, piensa que no haber contraído matrimonio en la vida real y no haber tenido hijos es una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, pues no tiene que preocuparse por el futuro de sus nietos.

Todos sus ahorros lo ha ido gastando en lo que quiere y sólo ha estado guardando un poco de sus ganancia para poder vivir una vejez feliz y sin preocupaciones económicas.

La carrera de Ana Martín también tuvo sus inicios en el modelaje, cuando sólo tenía 17 años; en 1963 representó a México en el certamen Miss Universo, pero sin mucho éxito. Era la primera vez que México se presentaba en el certamen de belleza y la actriz no pudo seguir en la contienda debido a que no cumplió con uno de los requerimientos: tener 18 años.

