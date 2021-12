Ana Martín recordó su debut en Hollywood junto a Robert Taylor: “Fue una magnífica experiencia”

La actriz ha destacado en el cine, así como en la pantalla chica (Foto: Instagram / @anamartinof)

Ana Martín rememoró su primera filmación en Hollywood. La actriz mexicana tuvo su debut en el cine estadounidense en 1967. En la cinta que protagonizó compartió créditos con Robert Taylor, quien ya era una estrella del género western.

En su cuenta oficial de Instagram, Ana Martín recordó su aparición en el cine hollywoodense hace 54 años. “La primera vez que trabajé en Hollywood fue en 1967 en la película Return of the gunfighter a lado de Robert Taylor, toda una institución del cine”, redactó la celebridad.

La intérprete mencionó que en dicha cinta su papel fue el de “Anisa”. Además, añadió, el largometraje fue presentado en México bajo el nombre El regreso del pistolero. Finalizó su mensaje con: “Fue una magnífica experiencia”.

Ana Martín en su debut hollywoodense (Foto: Instagram/@anamartin)

Return of the gunfighter o también traducida como Pistolero de buena ley fue una cinta del género western lanzada en 1967. El reparto destacaba por tener a Robert Taylor como “Ben Wyatt”, Chad Everett en el papel de “Lee Sutton” y la joven actriz oriunda de la Ciudad de México, Ana Martín. Fue dirigida por James Neilson, quien años después colaboró en Disney.

La carrera de Ana Martín creció con rapidez, pues anterior a su incursión en Hollywood solo protagonizó un par de películas en México. Estuvo presente en El gánster, en cartelera en 1965, en la que trabajó de la mano con actores como Fernando Luján y Angélica María. También brilló en Marcelo y María.

La película del género western no fue la única colaboración de la histrión mexicana en el cine estadounidense. En 1972 participó en Trampa mortal junto a Paul Carr y Claudia Jennings. De igual modo, Martín actuó en la producción En tiempo de las mariposas, basada en la novela del mismo nombre. La estrella figuró en un reparto destacable por tener celebridades como Salma Hayek, Demián Bichir, Pedro Armendáriz y Mark Anthony.

Ana Martín en la telenovela "Destilando amor" (Foto: Instagram de Ana Martin)

No obstante a su recorrido hollywoodense, Ana Martín se consagró en el cine mexicano a lo largo de la década de los 60s y 70s. Destacó por sus roles en cintas como Acapulco a go go, Blue Demon contra las diabólicas, La rebelión de las hijas y Lágrimas de mi barrio.

La carrera artística de la actriz también ha sido relevante por sus apariciones en telenovelas como Mi primer amor, El milagro de vivir, Gabriel y Gabriela, Muchacha de barrio y El pecado de Oyuki. De esta manera, Ana Martín es una de las actrices más galardonadas con el Premio TVyNovelas.

Ana Martín se llevó dicho reconocimiento por su participación en las producciones televisivas como Amor real, Rubí, Destilando amor y Amores verdaderos. en la mayoría de sus triunfos figuró en la categoría “Mejor primera actriz”.

Ana Martín ha incendiado las redes sociales por lasfotos durante su juventud (Foto: anamartin / Instagram)

Desde su debut artístico a principios de los 60s, la histrión no ha dejado de trabajar para la pantalla chica y grande. Trascendió por ser una de las celebridades más destacadas en Mujer, casos de la vida real. Sus más recientes apariciones en telenovelas se dieron en Los pecados de Bárbara, La mexicana y el güero y La desalmada, estas últimas dos estrenadas a lo largo del presente año.

Hace unas semanas, la actriz declaró que tiene preparada una carta de desahucio, donde dejó explícita su última voluntad. Ana Martín realizó este escrito bajo una supervisión legal y dos testigos. “No quiero que nadie cargue con eso sino yo lo quiero hacer y ya lo hice”, comentó para los micrófonos del programa matutino Hoy.

La celebridad de cine y televisión destacó en su época debido a su fuerte posicionamiento a no tener hijos. En entrevista para el programa Montse & Joe, Ana Martín recalcó que su prioridad siempre fue su carrera artística.

SEGUIR LEYENDO: