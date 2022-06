Por qué Pedro Sola y Daniel Bisogno compararon a Camila Cabello con Chiquis Rivera

Daniel Bisogno y Pedro sola compararon a Camila con otra celebridad Instagram: @danielbisogno Instagram:@tiopedritosola

Hace un par de días, salieron en los medios diversas fotografías de la famosa cantante Camila Cabello en un diminuto bikini donde presumió su cuerpo tal cual es en la playa a lado de un yate. Y es que, no es un secreto que la artista, recientemente decidió darle un momento de tranquilidad a su vida tomándose unas vacaciones en Italia.

Ya en varias ocasiones, la cantante cubano-estadounidense ha mostrado su figura sin filtro, a lado de su ex pareja Shawn Mendes. Lo que no es una sorpresa para nadie, sin embargo, aún sigue causando controversia en la red.

Aunque no debería, este acto generó revuelo en las redes sociales, derivando opiniones divididas, pues algunos reconocen la enseñanza que da la intérprete de Señorita, al demostrar que es una persona segura de sí misma, mientras que otros solo criticaron su cuerpo.

Asimismo, los mismos medios han externado su opinión en cuanto a estas instantáneas. Tal fue el caso de Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group La cantante cubano/estadounidense Camila Cabello mantiene el ambiente sensual mientras muestra su figura curvilínea en un conjunto de bikini naranja brillante

Fue a través del programa Ventaneando que ambos conductores externaron su juicio ante las fotos de Cabello, de modo que los dos se encontraron, nuevamente, en medio de la polémica tras criticar la celulitis que la también actriz porta orgullosamente. Además, lanzaron contundentes comparaciones de la artista con otras celebridades.

Luego de analizar las instantáneas, Pedro y Daniel compararon a Camila Cabello con La Chiquis Rivera, pues destacaron que la hija de la Diva de la Banda tiene una mejor figura: “En forma de cuerpo La Chiquis está mucho mejor”, agregó Bisogno.

Cabe señalar que, Rivera recientemente presumió su cuerpo en redes sociales, donde mencionó cómo ha mejorado su celulitis gracias a un tratamiento que utiliza. Después de ello, las plataformas sociales se enciendieron y los usuarios comienzaron a reaccionar a este contenido.

A pesar de las críticas, hoy en día cada vez más mujeres se atreven a mostrar su cuerpo real, así como lo ha hecho Camila. Incluso, la protagonista de Cenicienta, sin tanto detalle, tocó el tema en sus redes sociales, donde confirmó que es momento de darle un giro radical a los estereotipos, respetando lo que en verdad somos, pues ningún cuerpo es perfecto.

La famosa ha demostrado que acepta su cuerpo tal y como es Photo © 2022 Backgrid UK/The Grosby Group

Fue a través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram que la famosa subrayó que se encuentra: “Agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas y celulitis, estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos”.

Recientemente, la famosa también se encontró en medio de críticas luego de su presentación en la Champions Leage. Tras estar en los escenarios de esta final de futbol entre el Real Madrid y Liverpool, la famosa destacó con un vestido blanco de dos piezas, aunado de una botas largas del mismo color.

Por ello, con mucha euforia, Camila compartió a sus seguidores lo contenta y emocionada que se encontró al lograr llegar a este punto en su carrera, pues realizar un performance en un evento como este, es crucial en la carrera de miles de celebridades. Fue así que, por medio de sus redes sociales Cabello posteó:

“¡Ceremonia de apertura de la UEFA! Fue tan emocionante que me oriné un poco en mi vestido”, a lado de un filme de la celebración. Tal afirmación derivó a que los detractores comenzaran con hate en la publicación. Sin embargo, esto no afecto la felicidad de ex pareja de Shawn Mendes.

Real Madrid - Liverpool: La presentación de Camila Cabello en la final de Champions League

