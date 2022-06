Qué pasó entre el “Escorpión Dorado” y Pedro Sola en el detrás de cámaras de la entrevista en “Ventaneado”

Alex Montiel relató cómo fue el detrás de cámaras antes y después de su entrevista en ventaneando.

El Escorpión Dorado y Pedro Sola siguen en el ojo del huracán debido a su más reciente polémica, donde el compañero y amigo de Pati Chapoy demostró una terrible actitud ante la presencia del personaje más irreverente de YouTube.

Luego de la incomodidad que sintió Alex Montiel, -intérprete del Escorpión Dorado- por el trato que recibió por parte de Sola, rompió el silencio y contó lo que sucedió en el detrás de cámaras antes y después de esta polémica entrevista.

Todo inició, cuando el periodista fue invitado por Chapoy a Ventaneando. Ante esta petición, el YouTuber decidió llevar consigo a su personaje más famoso de la plataforma ya antes mencionada.

Fue así que, en la más reciente emisión del canal de YouTube La Lata, Montiel relató lo que sucedió desde un principio.

Al llegar al foro, el famoso -que ya se encontraba caracterizado- se acercó de manera cordial a saludar a todos los conductores del vespertino. Tras realizar esta acción, el influencer recibió un contundente anuncio por parte de Pedrito donde le externó su sentir hacia el personaje:

La enemistad entre El escorpión dorado y Pedro Sola se hizo evidente desde 2021 (Foto: Archivo)

“Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú cómo persona me caes perfecto. El personaje me cag*”, confesó Pedro Sola.

Ante ello, Pati Chapoy reaccionó sorprendida, mientras que los demás conductores soltaron risas, al pensar que solo se trataba de una broma, pero no fue así.

No obstante, el hermano de Werever, confirmó que en un inicio entendió muy bien que, el también economista no le tuviera afecto al personaje, pues tiempo atrás ya lo había comentado. Sin embargo, Alex detalló qué pasó luego de la controversial charla, lo que aseguró que el conductor de televisión sí se molestó por los comentarios que hizo el Escorpión en vivo.

El ex participante de LOL México, describió que al término de su participación en el programa, Pedro Sola demostró su molestia pidiéndole a su compañero que le cambiara de lugar, pues él ya no quería estar más a lado del Escorpión, incluso no quiso tomarse una fotografía grupal con el famoso, por lo que dijo: “Yo no debería salir en esta foto”.

El personaje más irreverente de Youtube incomodó a Pedro Sola en Ventaneando Foto: Twitter/@ESCORPIONGOLDEN

Finalmente, al aproximar su partida del foro, Montiel se quitó la máscara y prosiguió a despedirse de todos los participantes de esa emisión y al acercarse a Sola, este último lo repeló y le pidió contundentemente que no se acercara a él:

“Me quité la máscara y fui a despedirme, a agradecerle a Pati y a los demás (…) fui con Pedrito y apenas le iba a decir algo: (y me dijo)’No, no, no. No quiero hablar contigo y si nos vemos en la calle ni te voy a saludar’ algo así. Pues ya, me fui con mi corazón roto (y le dije) ‘Pues chido Pedrito, gracias’ ya me di la vuelta y me despedí y vuelvo a lo mismo, no quiso y pues no pasa nada”, relató Alex en su canal.

Además, confirmó que esta situación consternó a Chapoy y a Bisogno, ya que el creador de contenido destacó que observó ambos hablar sobre los sucedido: “Yo vi a Pati y a Daniel, ahí como platicando acerca del tema, como a un lado, preguntandose a sí mismos ¿Qué había pasado? (...) Yo creo que en ese momento no alcanzaron a entender qué estaba pasando”, acotó el Youtuber.

Hasta el momento, Pedro Sola no ha emitidio su versión de los hechos, pero es claro que el conductor no estuvo nada contento con la asistencia del Escorpión Dorado en su lugar de trabajo.

Pedro Sola le dijo a Alex Montiel que no volvería a tener relación con él Foto: Instagram/@tiopedritosola

SEGUIR LEYENDO: