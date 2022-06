Joven de la CDMX se mudó a Guanajuato y arremetió contra quienes creen que hay tráfico en dicho estado: “Esto no es nada”

Joven de cdmx critica tráfico en Guanajuato (Fotos: Capturas de pantalla/TikTok)

En el interior de México suele parecer que hay una disputa implícita entre algunos habitantes de diferentes estados, quienes constantemente compiten por decir cuál es la mejor entidad para residir, o como en esta ocasión, una de las más complicadas. Y es que, algo que puede ser un dolor de cabeza para aquellos conductores de vehículos es el tráfico, el cual puede ocasionar desde ligeros retrasos en las actividades, hasta largas esperas bajo el sol.

Fue así que un joven llamado Esteban Leyte en TikTok expresó su molestia hacia los pobladores de Guanajuato, pues tras mudarse de la Ciudad de México a ese sitio se percató que los residentes se quejaban mucho del tráfico, cosa que para él era ridícula, ya que desde su percepción, en dicha entidad no había tal cosa.

“Lo que más me da risa desde que llegué a vivir a Guanajuato, específicamente en León o en San Francisco del Rincón es lo que ellos piensan que es el tráfico, porque me acuerdo de cuando recién llegué a vivir aquí, fui con unos amigos o tíos no me acuerdo, ibamos a vuelta de rueda normal y me dicen: ‘Ay, hay un buen de tráfico’”, comenzó a decir el joven.

Usuarios concordaron que la movilidad vehicular en CDMX es difícil (Foto: Cuartoscuro)

Ante este evento, Esteban remarcó que las congestiones viales de dicho estado no eran para nada comparables con las que vivió durante su residencia en la capital del país.

“Mi vida, esto no es nada de tráfico, aquí no existe el tráfico, aquí es muy raro que llegue a haber tráfico. Güey, vete a la Ciudad de México y verás lo que es un tráfico de verdad. Cuando yo estudiaba en la secundaria allá en la Ciudad de México, nos teníamos que salir de mi casa a las seis de la mañana y eso que entraba a la siete y, ¿todo por qué? Por la culpa del tráfico”, sentenció.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos coincidieron que la movilidad en la CDMX es bastante complicada.

“Yo soy de la ciudad de México y estoy estudiando en Irapuato y cuando escucho decir a alguien que algo a 20 mins es lejos... ternurita”. “Yo vivo en León Guanajuato y es muy raro cuando hay tráfico, pero en México el tráfico es el pan de cada día”. “A mí me pasó, en el pueblo de mi esposo eran siete carros parados en la principal y decían hay tráfico jajajajajajaja son tan chistosos jajaja”, fueron algunas de las menciones.

Sin embargo, también existieron algunos comentarios negativos hacia el joven, pues usuarios de TikTok no dudaron en señalarle que cada estado del país es completamente diferente.

El joven comentó que los trayectos en CDMX duran mucho tiempo (Foto: Cuartoscuro.)

“Mi compa el traumadin con la cd de México”. “No conoces los bloqueos de Oaxaca paps”. “Bueno tampoco se comparan los 23 millones que viven en la zm de cdmx a los casi 2 millones de Leon” señalaron los cibernautas.

Cabe recordar que hace una semana, en la capital del país, los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), salieron a exigir a las calles el aumento de tarifas cortando la circulación en diversos puntos de la Zona Metropolitana y Valle de México.

La manifestación afecto directamente a todas las y los ciudadanos que se transportaron por la metrópoli y ante la polémica, usuarios de redes sociales manifestaron su inconformidad con memes. Varios de ellos afirmaron que el trasporte Público de la CDMX y del EDOMEX es muy ineficiente, además de señalar que antes de exigir un aumento, primero deberían mejorar las unidades y el servicio.

