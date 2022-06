“Cada uno pone sus límites”: Karla Díaz y el consumo de alcohol en Pinky Promise

La integrante de JNS ha mostrado otra faceta: la conducción (Foto: Pinky Promise)

“Todo el tiempo pienso que la vida es color de rosa”, confesó Karla Díaz a Infobae México en medio de la promoción de la cuarta temporada de su programa Pinky Promise, el show de YouTube donde logra entrar a la intimidad de sus invitados, quienes han revelado anécdotas de su vida personal, a veces muy íntimas, a la conductora del canal que cuenta con poco más de un millón de suscriptores.

“La gente necesita más cosas de corazón, más real y de aterrizarnos, creo que todo el programa lo hemos hecho de esa forma. Los invitados que he tenido abrieron su corazón y jamás habían dicho ciertas cosas, y la gente que los sigue nunca los había visto desde este formato, los seguidores también lo agraden muchísimo”, contó la también cantante de JNS, en los 90 conocido como grupo Jeans.

El programa que se está grabando actualmente por primera vez en un estudio de Los Angeles, marcando así la internacionalización del proyecto, le da mucha ilusión a la presentadora, quien recordó cómo nació la idea basándose en lo que disfruta hacer: ofrecer reuniones y agasajar a sus invitados en casa.

La conductora viajó junto a su equipo de producción a la ciudad estadounidense (Foto: Epik)

“En medio de la pandemia estaba muy triste, ya no teníamos shows (ni con JNS ni con 90s Pop Tour), nosotros veníamos de estar trabajando sin parar con la gira...y de pronto pensé ‘o me duermo en mis laureles o me activo y creo algo’, y así nació Pinky Promise”, recordó.

Aunque Karlita ha pasado por momentos duros que la han confrontado con su visión de la vida, su “salvación” ha sido siempre mantener una actitud positiva, así define la cantante su “filosofía Pinky”:

“Todo el tiempo pienso que la vida es color de rosa, sin embargo de todos los malos momentos, los difíciles, siempre hay que sacarle algo positivo. Para mí verlo rosa no quiere decir que le reste importancia, hay momentos dolorosos, hay duelos, problemas como cada ser humano que sentimos, pero siempre ver el lado positivo, preguntarse para qué, por qué me está pasando esto, todo lo que nos pasa es para crecimiento personal, para mí eso es el rosa, plantearte y decir ‘me quedó sentada, llorando o avanzo y voy para adelante’”, afirmó.

Karla Díaz promete un "refresh" en la cuarta temporada de su programa (Foto: @karladiazof/ Instagram)

En el programa que contará en su cuarta temporada grabada en California con invitados como Ana Bárbara, Chiquis y Lupillo Rivera, y Johnny Caz de Grupo Firme, los convidados suelen beber uno - o varios- “Pinky Drinks”, cocteles con alcohol que “amenizan” la conversación. Así habló la cantante de La ilusión del primer amor al respecto:

“Es como una reunión en casa y nunca ponen un bye, buscamos que los invitados se explayen, que se sientan a gusto, a sus anchas, pero en la vida social cada uno pone sus límites y decide hasta dónde, yo siempre he dicho ‘nada con exceso, todo con medida’, suena a comercial, pero es la realidad”, afirmó.

“Si ya sabes que con la copita vas a decir más cositas, entonces no le tomas tanto, y si quieres tomarte una eso te va a ayudar a ‘entonarte’ un poquito. No quiere decir que el alcohol tenga que existir siempre porque hemos tenido muchos programas donde no se toma nada, pero eso es dependiendo del mood”, agregó la famosa de 38 años.

Diversas personalidades han pasado por la sala de Pinky Promise (IG: pinkypromisetv)

A casi dos años del primer episodio de su programa, Karla reconocer haber mejorado sus aptitudes como conductora, faceta en la que, si bien no es nueva, ha tenido que aprender “todos los días”:

“Sin duda ha habido un crecimiento abismal, siempre he sido cantante, nunca pensé dedicarme a la conducción, sí había conducido eventos, La más draga, y la verdad para mí fue algo nuevo. Mostrarme como soy yo tal cual, no titubear, no mostrar una persona que no soy, simplemente me voy a sentar a platicar como lo hago con mis amigos”, dijo sobre la fórmula del programa.

“Te puedo decir que desde el principio tenía dos tres cajeteadas, pero también uno de los errores aprende y eso es parte de la vida, nadie nació sabiendo nada. De la Karla que empezó a ahora ha sido un cambio enorme y me siento muy orgullosa de mí, la verdad”

Karla no toma en cuenta las críticas destructivas (Foto: Instagram @karladiazof)

Aunque está orgullosa de su desempeño, nunca faltan sus críticos, quienes le han hecho llegar sus punzantes comentarios en sus redes sociales. Así toma Karlita el ataque de los haters:

“Las críticas, siempre que vengan de forma constructiva, siempre se van a agradecer, y las de la gente que nada más están buscando hacerle daño a la otra persona definitivamente las desecho, y los haters y toda esta gente que nada más no le gusta que brille el de al lado, esos como que ni los observo”, remató.

SEGUIR LEYENDO: