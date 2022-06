Lucero salió a la defensa de su hija tras críticas en redes sociales: “Ni hacerles caso”

Lucero defendió a su hija de las críticas en redes sociales (Foto: Televisa / Archivo)

Lucerito Mijares, hija de los famosos cantantes Lucero Hogaza y Manuel Mijares, ha sido foco de críticas en redes sociales, pues los internautas consideran que retoca demasiado sus fotografías, con propósito de mejorar su aspecto físico. Sin embargo, según los cibernautas es muy notorio que las fotos no son completamente reales.

Ante ello, Lucero, como toda madre, salió a la defensa de su hija y en un encuentro con los medios, la cantante mandó un contundente mensaje a todos los detractores.

Fue a través de una entrevista con Sale el Sol, que la actriz tocó el tema de las críticas a la joven en redes sociales, donde mencionó que muchas veces las cosas suceden así en el medio artístico, por lo que las críticas y los malos comentarios siempre están a la orden del día, no obstante, consideró que su hija es muy prudente ante los haters:

“Pienso que es muy madura, pienso que es una mujercita que está evolucionando. Y sí, tal vez Lucero, al no ser una artista que ya está acostumbrada a un llamado y que debe tener esta responsabilidad de llegar y cumplir, pues al principio está un poco (confundida)”, destacó la protagonista de Soy tu Dueña.

Lucero y Lucero Mijares Foto: Twitter/@Universo_Hogaza

La compositora confirmó que es una situación inevitable, pues no todo puede ser miel sobre hojuelas: “Así es la vida. No todo puede ser al cien por ciento perfecto o todo al cien por ciento color de rosa, tiene que haber un equilibrio”, subrayó la actriz.

Asimismo, aseguró que en su experiencia con las redes sociales, las personas suelen ser muy hirientes, sin embargo, Lucero destacó que la mayoría de las veces los ignora:

“En nuestros casos, yo lo he comprobado en mis redes sociales, sí hay, lo que decimos, hay cosas muy crueles, hay ofensas y hay humillaciones, pero es que ni (hacerles) caso”, señaló.

Incluso, Lucero reveló cómo hace para que pasen por desapercibidos estos innecesarios señalamientos en diversas plataformas: “Si es una crítica cruel o fea, no la pelo. Y sí, es algo que me hace crecer y me hace salir adelante y aprender, lo tomó en cuenta”.

Lucero Mijares es fruto del amor entre Lucero y Manuel Mijares (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Por otro lado, la famosa apuntó que no todo es malo en la red, pues como hay cosas buenas, hay cosas malas, no obstante, como figuras públicas, ellos padecen mucho más los elogios por sus fanáticos:

“Como hay cosas muy lindas y son la mayoría, siempre me he dado cuenta qué tal vez, hay un cinco por ciento de comentarios negativos y un 95 por ciento de cosas positivas”, acotó la empresaria para el programa de espectáculos.

Lucerito Mijares fue recientemente criticada por una fotografía que la revista Quien publicó como portada en una de sus ediciones. En ella, aparece Lucero a lado de su hija, en un aparente jardín. Ambas muy sonrientes.

Lucero a lado de su familia (Captura: @luceromexico/Instagram)

Ante esto, las opiniones de los usuarios no se hicieron esperar y rápidamente señalaron que existió un abuso de Photoshop en las instantáneas, por ello, hicieron los siguientes comentarios:

“Se pasaron con el retoque de Lucero Mijares. Ella es hermosa como está”. ”Se ve rara es edición de foto”.”Ya basta, pongan fotos reales, basta de tanto retoque, vayan a su instagram de la pequeña Lucerito y verán la realidad, ella feliz de mostrarse como es, y eso se agradece”. ”Se pasaron con la edición”, fueron algunas reacciones de los internautas.

Hasta el momento, Manuel Mijares no ha dado declaraciones en cuanto a esta situación, pero, sin duda, defenderá a su hija a capa y espada, como lo hizo su ex pareja.

