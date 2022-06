Dama G reveló la razón por la que terminó con Lonrot

Cuáles fueron las razones por las que Dama G y Lonrot terminaron su relación Foto: Ig/@damag_g

Gloria del Mar Martínez, mejor conocida como Dama G es una youtuber mexicana conocida por hacer sketches, videos de crítica con humor y por su actual podcast Tecito de calzón junto con Italuvi Valenzuela.

En el pasado, Dama G dedicó gran parte de su trayectoria a hacer videos con su exnovio, Gabriel Meoño Brahona, conocido en YouTube como Lonrot, sin embargo, a mediados de 2021 los influencers anunciaron su ruptura después de estar cinco años juntos.

En el podcast de Ryan Hoffman, Rayos X con Rayito, Mar explicó la razón por la que terminaron y la causa fue que se dio cuenta de que Lonrot no era la persona con quien quería formar un proyecto de pareja a futuro.

Dama G mencionó que le tuvo un gran cariño a Gabriel pero que ya no congeniaba con varias cosas de su forma de ser. “Yo quise mucho a Gabriel, pero al final tuve unas críticas muy específicas por ciertas cosas de su persona, que me hizo decir... sabes que, creo que no es la persona con la que quiero concretar un proyecto más complejo como vivir juntos o formar una familia”.

Mar y Gabriel cuando aún estaban juntos, terminaron su relación en 2021 (Foto: Ig/@damag_g)

Por su parte, Lonrot hace unos meses también fue entrevistado por Rayito, el youtuber contó que ambos decidieron tomar distancia y que quedaron en buenos términos aunque la razón de separarse fue porque tenían muchos conflictos emocionales.

Gabriel agregó que la pandemia fue el factor para que muchas relaciones terminaran y aunque no lo dijo directamente, dio a entender que “pasar tanto tiempo con alguien y las pequeñas cosas que te molestan de esa persona causan que se fracturen las parejas”.

Dama G y Lonrot contaron los motivos de su ruptura en un podcast de Ryan Hoffman, Rayos X (Foto: Ig/@damag_g)

Dama G contó en Rayos X que, otro de los motivos por los que su relación falló fue porque ella tiene un severo conflicto con el amor romántico y que no le gusta la monogamia.

“Llega el romanticismo y empieza a diseñar estas expectativas del amor, que tiene que ser monógamo, que tiene que ser para los hijos, que tiene que ser alguien para toda la vida, tu media naranja. Yo no creo en nada de eso (…) La verdad me parece muy tóxico el amor romántico y la idea de que tu ex es una especie de enemigo”

Dama G y Rayito detrás de escena del podcast Rayos X (Foto: Ig/@rayito)

Gloria del Mar añadió que Gabriel Meoño no quiere hablarle, no quiere verla y que le ha aplicado la ley del hielo cuando ella sí quiere saber de su vida, saber si está saliendo con alguien y ser su amiga, ya que mantiene una buena relación con todos sus exnovios.

La youtuber comentó en el podcast con Rayito que, actualmente se encuentra soltera y buscando una relación abierta aunque le ha sido difícil estar con alguien que deseé lo mismo.

Mar añadió que tiene en curso varios proyectos, pues se encuentra en proceso un libro que está escribiendo y compartió que fue parte del doblaje de una película animada de Universal Pictures, Los tipos malos.

Dama G vía historia de Instagram (Foto: Ig/@damag_g)

Actualmente cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, más de 2 millones de suscriptores en su canal principal de YouTube y 162 mil en el canal del podcast Tecito de calzón.

Tecito de calzón es un podcast de Spotify y YouTube que aborda diversos chismes de famosos pero con un enfoque psicológico, antropológico y y social, además de hacer una extensa investigación para no solo contar las polémicas tal cual, sino brindar datos curiosos, esto dicho por Dama G en la entrevista con Ryan Hoffman.

