¿Enamorados?: Captaron a Dua Lipa y a Arón Piper bailando sensualmente en discoteca de Madrid

(Fotos: Captura de pantalla/Tiktok)

Como si la polémica entre la separación entre Shakira y Gerard Piqué no fuera suficiente para el mundo del espectáculo, una serie de videos de Dua Lipa bailando sensualmente con Arón Piper en un antro de Madrid comenzaron a circular en las redes sociales.

De acuerdo con La Vanguardia los jóvenes artistas habrían acudido al Wizink Center, el cual está ubicado en la capital española. Pero los que captaron el momento fueron los asistentes del lugar, quienes no tardaron en compartir múltiples videos en redes sociales respecto a los momentos que el actor de Élite y la cantante de One kiss pasaron durante la noche.

En algunos de los clips que circulan en TikTok se puede observar a ambos artistas muy cercanos el uno al otro, mientras intercambian palabras al oído o bailan abrazados.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos rápidamente se mostraron sorprendidos por la interacción de los famosos.

“Inseperado”. “El que me gusta, con la que me gusta”. “Llévense a la luna por todos nosotros”. “No sé si quiero ser Arón Piper o Dua Lipa”, fueron algunas de las menciones que aparecieron tras difundirse las imágenes.

No obstante, otros usuarios quedaron consternados, pues comenzaron a cuestionarse si alguno de los dos tenía pareja.

“Que queeé y eso cuando fue y Dupa no tenía novio?”. “Aron Piper no está con Jessica Goicoechea?”, resaltaron unos cibernautas.

Cabe recordar, que por el momento la intérprete de Levitating estaría soltera, ya que en 2021 terminó su relación con el modelo Anwrar Hadid.

*Información en desarrollo