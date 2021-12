Dua Lipa se presentará en la Argentina: “Qué increíble poder bailar y cantar otra vez”

(Foto: Instagram/@dualipa)

“¡Estoy tan emocionada de volver a hacer una gira y ver a mis ángeles en persona! Qué increíble que todos podamos bailar y celebrar juntos una vez más”, celebró Dua Lipa su regreso a los escenarios tras la pandemia. Desde el lunes 13 a las 10.00 dua estarán a la venta las entradas para su show en Buenos Aires en el marco dela gira Future Nostalgia.

“Cuando escribía las canciones, imaginaba las canciones que se tocaban en clubes en las noches con tus amigos. Estoy tan emocionada de que esta fantasía finalmente se haga realidad. ¡No puedo esperar para experimentar estas canciones juntos en vivo!”, agregó la cantante británica recientemente ganadora de dos Grammy a Mejor Álbum Pop y Álbum del Año.

La artista estará el 14 de septiembre del 2022 en el Hipódromo de Palermo. Su show será producido por DF Entertainment y Live Nation. Con dicho recital dará inicio a su recorrido por América Latina, que incluye también el Estadio Bicentenario de Santiago de Chile el 16 del mencionado mes, el Parque Salitre Mágico de Bogotá dos días más tarde, el Foro Sol de Ciudad de México el 21 y el Estadio Borregos de Monterrey el 23.

El tour constituirá el desenlace perfecto del furor mundial que generó “Future Nostalgia”, el trabajo discográfico más reproducido de 2020 en Spotify y uno de los Best Of de fin de año de los principales referentes de la industria a nivel global, desde Rolling Stone pasando por Billboard y Pitchfork. Asimismo, generó múltiples hits en todo el mundo como los #1 “Break My Heart”, “Levitating” y “Don’t Start Now”.

Además de batir récords, Dua también es una poderosa fuerza dominante que le permitió encabezar como la artista femenina más reproducida en Spotify y actualmente es la cuarta artista más grande del mundo con más de 65 millones de oyentes mensuales.

“Future Nostalgia” tiene más de 7 mil millones de reproducciones en todas las plataformas del mundo. Después de recibir seis nominaciones en los Grammy 2021, incluyendo Disco, Canción y Álbum del Año, lleva en su haber tres galardones como Mejor Álbum Vocal Pop este año y por Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación Dance en 2019, que, inexorablemente la consagran como la artista Pop del momento.

“Future Nostalgia” es la continuación de su disco debut homónimo de 2017, que convirtió a Dua en la primera artista femenina en la historia de los Brit Awards en obtener cinco nominaciones, con dos victorias para British Breakthrough Act y British Female Solo Artist.

Dicha gira comenzará en febrero en Miami y pasará por varias ciudades de Estados Unidos para llegar a Canadá. Luego de recorrer una veintena de ciudades la artista regresará a Europa. Primero se presentará en Inglaterra, irá a Irlanda, Bélgica, Alemania, Suiza, Austrial, España, Italia y Francia, entre otros países. El 11 de septiembre se presentará en Brasil y en las mencionadas fechas en América Latina y concluirá en Oceanía.

Dua Lipa tiene 26 años y cuenta con casi 76 millones de seguidores en Instagram. Hace cuatro años lanzó su primer álbum de estudio, que lleva su nombre. A partir de dicho trabajo pudo ser telonera de artistas como Coldplay y Bruno Mars y de ahí en más no paró de girar hasta que en marzo del 2020 la pandemia como a todos los artistas del mundo, la obligó a hacer un parate, que le sirvió para componer las canciones que entonará en sus shows del 2022.

