Dua Lipa en México: todo lo que sabemos de sus próximos conciertos

Dua Lipa durante su visita al Estado de México (Foto: Instagram/@dualipa)

Dua Lipa hizo oficial su regreso a México con dos conciertos en el país. Como parte de la gira Future Nostalgia, la cantante pop visitará la Ciudad de México y Monterrey a finales de septiembre de 2022.

Fueron las redes sociales de OCESA quienes informaron sobre los próximos conciertos. Con el arte de portada de su más reciente álbum, la organizadora hizo público que Dua Lipa se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México y en el Estadio Banorte, casa del equipo regiomontano Rayados.

La intérprete cantará a sus fanáticos capitalinos en el próximo 21 de septiembre de 2022. Por otro lado, será el 23 del mismo mes cuando se presente en Monterrey. “¡Paren todo! ¡Dua Lipa llega a México para conquistarnos con sus poderosos y contagiosos ritmos!”, escribió la cuenta oficial de OCESA en Instagram.

Así anunció OCESA el regreso de la británica a México (Foto: Captura de pantalla de Instagram/@ocesa)

Para su concierto en la Ciudad de México se informó que se habilitará una zona general para asistentes de pie y las gradas con precios variables. Según el portal web de la organizadora del evento, los precios oscilarán entre los 480 y 1,800 pesos mexicanos. La venta para el público general iniciará el próximo viernes 17 de diciembre a través de taquillas y el sitio digital de Ticketmaster.

Por otro lado, el recital de Dua Lipa en el estadio de los Rayados de Monterrey contará con dos precios según el sitio elegido. Los asistentes podrán seleccionar estar a nivel de cancha o en las butacas. Hasta el momento, OCESA no reveló los precios para los regiomontanos, pero de igual modo, los boletos podrán ser adquiridos el próximo viernes 17 de diciembre.

Dua Lipa alcanzó los más altos niveles de popularidad con su álbum "Future Nostalgia" (Foto: EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS/Archivo)

Esta no es la primera vez que la intérprete de Don’t start now se presenta en México. Fue en el año 2017 cuando cantó por primera vez en el país. Tuvo una presentación en el festival Corona Capital el domingo 19 de noviembre. La estrella pop enalteció el día junto a Green Day, Phoenix y The Shins. Para aquel entonces, la londinense apenas debutaba en el mundo de la música.

A mediados del presente año, Dua Lipa visitó México en calidad de turista. En una breve estancia, la celebridad pop visitó El nido de Quetzalcóatl en el Estado de México. También trascendió que quedó maravillada cuando ingresó al Museo de Bellas Artes, donde se dejó conquistar por los pinceles de Siqueiros, Orozco y Tamayo.

Dua Lipa frente al mural "El hombre controlador del universo" de Diego Rivera (Foto: Twitter/@mbellasartes)

Dua Lipa ganó mayor relevancia con su segundo disco Future Nostalgia. La popularidad del álbum la llevó hasta la ceremonia de los Premios Grammy 2021 donde pudo hacerse de un galardón por “Mejor álbum de pop vocal” y se quedó con cuatro nominaciones en las categorías “Álbum del año”, “Canción del año”, “Mejor interpretación pop” y “Mejor dueto pop” por su canción Un día junto a J Balvin y Tainy.

El éxito de Future Nostalgia lo llevó a expandirse en dos versiones adicionales a la regular. La primera salió el mismo año del lanzamiento y se trató de un compilado de remixes. Club Future Nostalgia (DJ Mix) contó con la participaciones de artistas de electrónica como The Blessed Madonna, grupos como BLACKPINK y el virtuoso productor Mark Ronson.

Dua Lipa junto a la polifacética St. Vincent en los Grammy 2020 (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Más recientemente, Dua Lipa presentó la reimpresión de su máximo éxito bajo el título The Moonlight Edition. Además de las canciones ya conocidas, integró Fever y su participación con “El niño de Medellín”, J Balvin.

Durante la pandemia, la cantante con raíces albaneses presentó uno de los conciertos en live streaming más importantes al sumar más de cinco millones de espectadores. La magistral presentación estuvo adornada con la participación de músicos como Elton John, FKA Twigs y Bad Bunny.

SEGUIR LEYENDO: