Así celebró Avril Lavigne, la princesa del punk, los 20 años de su álbum debut “Let Go”

Avril Lavigne, la princesa del punk en 2022 Foto: @avrillavigne

El famoso álbum debut de Avril Lavigne, Let Go este 4 de junio de 2022 cumple 20 años. Y la princesa del punk lo celebró a lo grande con un re lanzamiento, a través de Arista Records y Legacy Recordings. El cual se trata de una versión extendida que incluye seis temas nuevos como bonus. El álbum se estrenó como 20th Anniversary Edition a través de las plataformas digitales y se espera una versión también en vinilo que ya se encuentra en pre venta en la página oficial de Avril Lavigne y será lanzado el próximo 27 de enero de 2023.

Esta nueva versión está conformada por las 13 canciones ya conocidas del álbum de la cantante, más los seis bonus entre los que se encuentra “Breakaway”, famosa por su inclusión en la banda sonora de la película “The Princess Diaries 2″ y porque alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100. Para la versión ampliada del tema se restauraron las referencias líricas enfocándose a la infancia de Avril Lavigne en Canadá. Se fueron tan rápidos estas dos décadas que la misma Avril se dijo sorprendida: “No puedo creer que hayan pasado 20 años desde el lanzamiento de mi álbum debut Let Go”.

La conmemoración por su histórico éxito en 2002, es tal que los videos oficiales para sus sencillos “Complicated”, “Losing Grip”, “Sk8er Boi” y “I’m With You”. Fueron colgados en alta definición a través de la cuenta oficial de YouTube de la cantante.

Avril Lavigne re estrena "Let Go" para conmemorar su aniversario número 20 Foto: cuenta oficial de Instagram @avrillavigne

Let Go, rompió récords, colocándose como el álbum más vendido en el siglo XXI por un artista canadiense. Por tal motivo Avril Lavigne se convirtió en un ícono que hasta la fecha sigue marcando a la nuevas generaciones de músicos. Con este disco, obtuvo siete discos de platino y una nominación al Grammy, fue así que en aquel año, la oleada del pop punk y la conocida como “emo” apenas iniciaba sin imaginar que sembraron las bases para una revolución en la industria musical.

Lavigne llegó para imponer moda y sobre todo para abrir la brecha musical de nuevas oportunidades para las mujeres que decidieron seguir su corazón y dedicar su vida a una banda de rock. A la rubia se le recuerda por su estética grunge, punk y skater, además de la actitud rebelde que la caracterizó. Tuvo un fuerte impacto que la princesa del punk demostrara que salirse del molde está bien, pues en esa época lo único que resaltaba en los tabloides era el pop que hacían Britney Spears, Cristina Aguilera y Gwen Stefani.

Avril Lavigne impuso moda e influyó en la manera de vestir y pensar de las adolescentes en 2002 Foto: Video oficial de "Sk8r Boy" en 2002 por Avril Lavigne

En es entonces, ver en MTV el video donde se presentaba una chica vestida con una camiseta negra sin mangas, usando tenis Dickies negros y una corbata de cuadros rojos muy holgada, fue como una revelación para el género femenino, pues no todas las mujeres tenían que seguir los estereotipos impuestos por la sociedad del año 2000. Esta ideología fue muy importante porque se fueron rompiendo poco a poco los moldes.

Avril Lavigne se encumbró como un símbolo de liberación y una figura a seguir, no más tabúes sobre la manera de vestirse, no más diferencia entre lo bueno y lo malo, pero sobre todo le dio voz a las adolescentes que no querían más música genérica. Esa actitud de una mujer tomándose en serio el papel de estrella de rock es la que inspiró nuevas maneras de expresarse mediante la música.

