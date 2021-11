Facundo recordó su peor experiencia en prisión: “Me dejaron en un baño”

Facundo narró cómo fueron sus días tras las rejas en Cuba (Foto: Instagram/@facufacundo)

Facundo en varias ocasiones pisó la cárcel debido a que las bromas que hacía o las acciones que realizaba superaban los límites de lo cotidiano y, en algunas ocasiones, también las leyes. Sin embargo, la peor experiencia que tuvo detrás de las rejas fue por no haber solicitado el permiso adecuado para su programa.

El comediante que se ganó su fama por su comportamiento irreverente, con el que siempre buscó hacer reír a su público, Facundo, fue el invitado de esta semana en Faisy Nights, ahí hizo un pequeño recuento de sus mayores logros y sus peores momentos a lo largo de su carrera.

Pese a que el también productor ha sido arrestado en diferentes ocasiones en México, aseguró que la ocasión que más lo atemorizó llegar a prisión fue fuera del país, en Cuba, pues pudo haber sido condenado hasta a 20 años tras las rejas por el delito que cometió.

Facundo aseguró que otro de sus peores momentos fue cuando besó en un programa a Laura Bozzo (Foto: Instagram/@facufacundo)

Según recordó Facundo, esta se convirtió en su peor experiencia por no haber pedido el permiso necesario para grabar dentro de territorio cubano como prensa, pues él no quería ser restringido por las autoridades, ya que esto recaía en que no podría realizar sus bromas y sketches con la libertad que necesitaba.

“Nos agarraron grabando, y como no queríamos pedir permiso de periodista para grabar, porque te ponen una persona del gobierno y te dicen qué grabar y qué no. Nosotros, la neta, queríamos grabar al puro Miguel Ángel Fox Style”, dijo recordando a su productor.

Mientras que realizaban las grabaciones del programa, las autoridades los detuvieron y les informaron que habían ingresado a Cuba como turismo, pero debido a las actividades que estaban realizando, deducían que estaban en calidad de prensa y, de comprobarse, podrían pasar 20 años en la cárcel.

Uno de los personajes que saltaron a la fama gracias a Facundo y sus programas fue "El Changoleon" (Foto: Instagram/@facufacundo)

El comediante temió por su libertad ya que estaba consciente que sería fácil probar que él y su equipo habían mentido, incluso el pensamiento de que volvería a ver a su hija cuando tuviera más de 20 años lo había preocupado.

Pese a que Facundo sólo estuvo un fin de semana detenido, aseguró que habían sido días terribles por el hecho de que a todos los del equipo los habían puesto en lugares diferentes para que no pudieran ponerse de acuerdo para declarar y a él le tocó permanecer en el baño del lugar.

“A mí me dejaron en un baño, no te imaginas lo zurrado que estaba ese baño (...) ni siquiera podía como sentarme porque estaba como todo... Estaba parado, respirando como ‘mierd*’, así. Pero de verdad, estuve así parado un fin de semana entero porque no podías ni recargarte porque estaba poposeado”, recordó.

Facundo también ha pisado la cárcel de Alemania, pero aseguró que no fue una mala experiencia (Foto: Instagram/@facufacundo)

Sin embargo, todos habrían logrado concordar con la versión de que estaban grabando un proyecto escolar y eso les permitió recobrar su libertad.

Facundo dijo que la única lección que tuvo de esos dos días, al igual que con todas las otras malas experiencias, es que “yo cicatrizo, pero el rating perdurará por siempre”, aseguró el comediante.

Según reportó La Oreja TV en ese entonces, Facundo fue arrestado ya que las autoridades que lo capturaron pensaron que él se dedicaba a criticar el gobierno de Cuba. Lo primero que habrían intentado habría sido contactarse con el consulado, sin embargo, les quitaron celulares y les aseguraron que no podían irse porque estaban “checando” sus datos, pero tampoco podían pedir ayuda a autoridades mexicanas porque no estaban arrestados.

